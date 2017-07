Un maestro de la revista al piano

La ficha 'El piano del maestro Alonso'. Iberian & Klavier Piano Duo. IbeMusik (CD +DVD).

Pese a que se cumple en unos meses el setenta aniversario de su muerte, el granadino Francisco Alonso (1887-1948) sigue siendo hoy un músico muy popular, sobre todo por un par de piezas de Las Leandras, revista estrenada en Madrid en 1931: el pasacalles Los nardos y el chotis El Pichi. Autor de otras muchas zarzuelas y piezas teatrales de carácter por lo general ligero, el maestro Alonso dejó sin embargo música de otro estilo, como las piezas juveniles para piano y piano a cuatro manos que acaba de rescatar en disco el Iberian & Klavier Piano Duo, es decir, Laura Sierra y Manuel Tévar, pareja sentimental y artística que decidió hace ocho años constituirse en dúo, una formación que parece hoy en ebullición.

"Es un reflejo de cómo está la industria. Hoy, un pianista solista encuentra una competencia brutal. Para nosotros el dúo fue una forma de diferenciarnos y buscar una identidad como músicos", comenta Manuel. Aunque la especialidad no fue siempre bien tratada por los programadores, "nosotros no nos podemos quejar. Tuvimos que buscar mucho al principio y salir fuera de España, hacer proyectos importantes en el Carnegie Hall y en festivales europeos para abrirnos aquí un hueco. Ahora trabajamos dentro de una gran agencia, con Paloma Viana, y no paramos", añade. La dificultad de compartir el instrumento va más allá del simple problema físico con el espacio o el virtuosismo, "cosas que superas con entrenamiento y con una buena escuela"; es necesario "un equilibrio musical, pues esa complicidad está en riesgo en cada concierto". Para Laura Sierra, "más allá del trabajo, hay algo innato que te permite compenetrarte con tu compañero. Sin eso, es imposible. Yo ahora mismo no podría tocar a cuatro manos a nivel profesional con nadie más. Las ideas se discuten y se prueban, pero hay algo más que eso".

Se trata de música muy inspirada; aunque de comprensión fácil, la realización no es simple ni vulgar"

Cuando un nieto del maestro Alonso les acercó a su estudio madrileño el trabajo musicológico en el que por primera vez se editaba esta música tuvieron que superar algunos prejuicios: "Nosotros hemos hecho las Visions de l'Amen de Messiaen, la Consagración de la primavera de Stravinski, las nueve sinfonías de Beethoven, Schubert, Mozart… y ahora era meternos en una música de un carácter muy diferente, extravertido, ligero. Sabíamos que podía generar detractores", afirma Tévar. Su compañera añade: "Pero cuando lo comentamos, la reacción fue muy positiva, incluso en aquellos que creíamos más defensores de proyectos puramente clásicos. Hay que mirar la música desde el prisma que toque cada vez. Así que debemos tener en cuenta que esto es música juvenil, pero el talento para la melodía está ya ahí". Y Manuel continúa: "Es un músico muy creativo. El Alonso que se conoce es el de la revista, pero cuando se ponía a orquestar su música tenía riqueza, instinto, buen criterio. Y le pasa algo parecido al piano. Este piano inicial está muy influido por la música de Falla, por la canción de los cafés franceses. Se trata de una escritura muy inspirada; aunque de comprensión fácil, la realización no es simple ni vulgar. Cuando llegamos a grabar a Viena, nuestro ingeniero George Burdicek nos dijo que le recordaba al más puro Strauss vienés. 'Este es el Strauss español', nos dijo. Así que esos prejuicios iniciales han ido siendo sustituidos por la sorpresa". "Lo hicimos porque nos gustó. Nos metimos en una habitación a tocar y nos divertimos muchísimo, así que decidimos tirar para adelante", concluye Laura.

El CD se acompaña de un DVD documental de unos 23' de duración y se publica en IbeMusik, un sello propio. "Nuestro primer disco (Café 1930) salió en el sello Itinerant. Ahí conocimos a mucha gente que nos encantó, el fotógrafo, la diseñadora... Le dimos muchas vueltas, porque nos gusta tener el control sobre lo que hacemos, y pensamos escoger directamente con quién grabar. Escuchamos mucho y nos enamoramos de un sonido, que era el de un ingeniero que trabajaba en el Wiener Konzerthaus, George Burdicek. Inocentemente le escribimos pensando que bastaba nuestra voluntad para poder grabar con él. Pero él elige mucho con quién trabaja; tuvimos mucha suerte con que nos aceptara. No es sólo un ingeniero, tiene un oído y un criterio musical impresionantes. Así que se convirtió en director artístico de nuestros proyectos. Ya lo teníamos todo escogido, el producto hecho, ¿por qué no sacarlo nosotros mismos, con nuestra marca?" Así se publicó Bon Voyage, "el primer disco de nuestro sello. El principal problema fue la distribución física del producto. Confiamos mucho en la venta en los conciertos, y en las principales plataformas de Internet también estaba. Pero nos faltaba el otro paso. Lo hemos conseguido: este nuevo trabajo lo va a distribuir una de las más potentes compañías del mundo, Naxos USA. El 7 de julio el CD estará en Japón y en toda Europa".

En sus primeros pasos el nuevo disco está teniendo muy buena acogida. Pero, ¿a quién va exactamente dirigido? "Cuando presentamos Bon Voyage, la sala de cámara del Auditorio Nacional se llenó, 692 butacas. A la salida estuvimos más de una hora firmando discos. 75 vendimos. No se nos olvida el entusiasmo de tanta gente. Este disco está pensado para todos aquellos que llenaron la sala aquel día. Nuestra mayor motivación es que sigan interesados en acercarse a cada una de nuestras propuestas. Para todos ellos va este trabajo". En proyecto hay ya algo muy diferente. "Volvemos atrás en el tiempo, y será además algo importante porque incluirá orquesta. No está definido del todo. El 8 de noviembre empezamos también una gira en el Auditorio Nacional que nos llevará por grandes salas europeas. Está dentro de un proyecto que la Fundación Gabarrón, de la que somos embajadores culturales, tiene con la ONU. Se llama Universo de luz, y de él saldrá un book multimedia que incluirá grabaciones nuestras".