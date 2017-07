Un relevo garantizado

La ficha 'A Rift In Decorum. Live At The Village Vanguard' Ambrose Akinmusire.Blue Note Records, 2017

Como si de una reválida escénica se tratara, el escenario del Village Vanguard lleva décadas convertido en lugar de paso obligado para todos aquellos músicos de jazz ansiosos por calibrar la dimensión de su música. Tanto veteranos como jóvenes acuden a él deseosos de empaparse del espíritu de aquellas leyendas que desfilaron por sus tablas, muchas de ellas dejando constancia grabada de su música. No extraña por tanto que Ambrose Akinmusire, uno de los nombres más señalados por el público y la crítica a la hora de delinear el panorama contemporáneo de la trompeta de jazz, haya elegido el legendario club del Greenwich Village neoyorquino para graduar con suficiente perspectiva la entidad de su propuesta.

Nacido en 1982 en Oakland (California), Akinmusire se mostró pronto como un chico precoz y antes de cumplir 17 años ya había compartido escenario con pesos pesados de la talla de Joe Henderson o Joshua Redman. Tras darse a conocer en trabajos junto a Steve Coleman o Vijay Iyer, sus expectativas se vieron refrendadas cuando en 2007 conquistó la Thelonious Monk International Jazz Competition y la Carmine Caruso International Jazz Trumpet Solo Competition. En 2008, con 26 años, publicó su primer disco como solista, Prelude to Cora, con el que lanzó una llamada de atención tanto por su capacidad técnica como por su potencial creativo. Posteriores contactos con gigantes como Herbie Hancock, Wayne Shorter, Oliver Lake o Michel Portal estimularon un desarrollo que poco a poco fue desmarcándose de lugares comunes para bascular entre la herencia de la tradición y la exploración de espacios propios de expansión.

When The Heart Emerges Glistening (2011) lo adscribió al prestigioso sello Blue Note a la vez que enfilaba unos derroteros donde versatilidad e intensidad imponían sus condiciones. Tras recibir los premios a Artista Revelación y Trompetista del Año que otorga la Jazz Journalist Association, Akinmusire dedicó tiempo a madurar un estilo deseoso de aportar a la vez que cohesionaba su joven grupo conformado por Walter Smith (saxo tenor), Sam Harris (piano), Harish Raghavan (contrabajo) y Justin Brown (batería). Junto a ellos registró The Imagined Savior is Far Easier to Paint (2014) en lo que supuso un giro estilístico -para algunos excesivamente disperso- que aplicaba tanto guiños pop como arreglos vocales o de cuerda a sus composiciones y que lo mostraba antes como un músico de ideas que de notas.

Convertido ya en cabeza de cartel de algunos de los mejores festivales del mundo, Akinmusire busca ahora despejar dudas poniendo en el mercado A Rift In Decorum. Live At The Village Vanguard, un doble CD que prescinde del saxo tenor de Walter Smith y se concentra en un formato cuarteto que otorga mayor protagonismo a la expresionista trompeta del líder, sin olvidar las aportaciones solistas de sus componentes, con algunos de los cuales, como Justin Brown, trabaja desde que era un adolescente.

Un certero juego de intensidades que armoniza la explosión rítmica con el terreno intimista, dirige un recorrido con efectos de montaña rusa en el que partitura e improvisación se entroncan sobre abiertos planos sin mostrar sus costuras. En esa capacidad para enmarcar el trazo minimalista, de nota larga o repetitiva, en un contexto post-bop oblicuo, de cambiante rasgo rítmico y enemigo de la rutina, radica el peso de un trabajo exigente y expansivo.

Situado en el reciente 65th Annual DownBeat International Critics Poll en el segundo lugar de la relación de trompetistas, sólo por detrás de Wadada Leo Smith y superando al mismísimo Tom Harrell, Ambrose Akinmusire parece garantizar el relevo de los grandes de su instrumento gracias a un disco destinado a colarse en la selección de destacados de esta temporada.