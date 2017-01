En memoría de las mujeres asesinadas

No son una banda terrorista porque no están agrupados, pero son terroristas que asesinan, aunque no estén organizados. El modo del asesinato es indiferente, el resultado es lo capital: están matando a las mujeres y ya casi igualan al número de personas asesinadas por ETA: casi 800.

No sé cuál es la clave para que definitivamente el Gobierno se tome lo que llaman violencia machista o violencia de género como un problema de Estado. No basta una ley para acabar con estos crímenes ya que debe cambiar el sentido que se le dan a los mismos. Cuando ETA asesinaba a una persona España entera se levantaba contra el crimen rabiando por acabar con dicha banda terrorista. Pero no veo que en España nos organicemos con la misma ira contra el asesino de una mujer. ¿Por qué? ¿Porque ese criminal no pertenece a un grupo armado?¿Es suficiente grupo la comunidad en la que vivimos?¿Es menos asesino un criminal de ETA que el asesino al que reducimos a maltratador? ¿Es un maltratador o un asesino?¿Entonces, los criminales de ETA eran maltratadores? ¡A que se le eriza la piel solo con pensar este disparate!

Desde que en 2003 en España empezamos a contar el número de mujeres que están siendo asesinadas por sus maridos, novios o parejas o ex, ya contamos casi 800. ETA asesinó a 829, según el Gobierno. En cuanto una persona era amenazada por ETA se le ponía de inmediato escolta. Las mujeres amenazadas no mantienen ningún guardaespaldas. El terrorismo de ETA acabó en España, pero hay otro terrorismo al que no se le está dando la dimensión que exige. Hay asociaciones que llevan la cuenta de todas las mujeres ejecutadas: tienen sus nombres, edades, cómo fueron eliminadas, dónde, con qué, número de hijos y las edades a las que se quedaron huérfanos. Añaden nombres de mujeres fallecidas que no están reconocidas como víctimas de malos tratos por el Ministerio. La creación de un Museo de la Memoria en el que un vídeo, sin fin, proyectara fotografías sobre cada una de sus vidas, hijos, familias, proyectos, profesiones e ilusiones que tenían es tan necesario como acabar con estos asesinatos. Pero la conciencia social debe ser mayor. Debería haber una sala en cada museo de España donde poder hacer frente a esa vergonzosa realidad. Sentirla con la misma intensidad que vives al recogerte en el Memorial Museum del 11S o del 11M. ¿Qué diferencia hay para que se pueda conseguir un pacto de Estado que detenga a estos asesinos de mujeres?