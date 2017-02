Partidos de partidos

Susana insinúa, se deja querer y mantiene en vilo a los suyos y a los contrarios de la rosa sin anunciar lo que todo el mundo lleva esperando desde hace tiempo. Se muere por liderar pero sigue jugando su particular partida de ajedrez hasta que vea que puede hacer jaque mate. Pedro intenta reconquistar una plaza pensando que las bases están de su parte sin darse cuenta de que los electores no piensan lo mismo. Pablo, en el barrio morado, ayer se pudo soltar por fin el pelo y recibió un poder infinito para decidir, entre otras cosas, el futuro de Íñigo, el niño más revuelto de la clase. Y en el barrio azul no se discute nada. Mariano, que sabe como nadie sentarse para ver pasar todos los cadáveres delante de su puerta, salió triunfador porque en sus dominios no tiene a susanas, pablos, iñigos o pedros ahora mismo que le discutan. Distintos partidos para los partidos.