Redes sociales

Una red social es una herramienta magnífica para ponerse en contacto con otra persona o grupo con sólo hacer un click rompiendo la distancia física o puede ser un arma peligrosa para el navajeo virtual, para la ofensa continua y para la amenaza. Una red social puede ser una buena fuente de información a la carta o puede ser el mundo en el que se cuelan toda clase de delincuentes que pueden hacer sus fechorías amparándose en el anonimato que permiten estas plataformas. Una red social puede ser un instrumento para expresar tus inquietudes, para mostrarle al mundo tus aficiones pero a la vez puede servir para caer en el ridículo de publicar en el muro o en lo que sea hasta que te dispones a ir al cuarto de baño. No sé si es que uno es demasiado pudoroso con su intimidad o es que tengo cierto recelo a decir y publicar determinadas cosas pero ahora parece que no eres nadie si no tienes seguidores. Tuitear o no tuitear.