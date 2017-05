A dos ruedas

Otros dos ciclistas engrosaron ayer la larga lista de fallecidos por atropello en España. A ello se le unieron varios heridos al ser embestidos por una mujer que se encontraba ebria. La coexistencia del ciclista, el tráfico rodado y el peatón es muy complicada en España. Sencillamente no hay cultura de la bicicleta. En cualquier país centroeuropeo alquilas una bici para conocer una ciudad y, además de encontrarte carriles para estos vehículos por cualquier calle, todo el mundo respeta al contrario. Un coche no se pone a pitarle al ciclista si va detrás de él, éste para en los semáforos, el peatón no suele invadir el carril. Lo más importante es que el que va en el coche se tiene que poner en el lugar del que va en bici, éste en el del peatón y así sucesivamente. Accidentes va a haber siempre pero hay que minimizarlos. Salir con una bicicleta a la carretera no puede ser una actividad de alto riesgo.