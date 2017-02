Ornitología

Albatros: Ave marina de cuerpo grácil, parte superior de la cabeza de color negro, pico largo y afilado y cola profundamente ahorquillada. Charrán: 1 pillo, tunante. 2. Ave marina de cuerpo grácil, parte superior de la cabeza de color negro, pico largo y afilado y cola profundamente ahorquillada. Gaviota: Ave palmípeda, de unos 75 cm de largo desde el pico hasta el fin de la cola y un metro de envergadura.

Hemos tenido que recurrir al DLE para ver si podemos introducir algo de luz en el profundo debate que ha ocupado el fin de semana del congreso del PP. Se ve que los representantes de muchos millones de españoles consideran que este país no tiene asuntos más relevantes de los que ocuparse. Al fin y al cabo, Mariano tiene asegurado el ciento por ciento de los votos. Como mínimo. Parece ser que el problema estriba en que lo que el propio partido llamaba gaviota desde que se inventó el actual logotipo, ahora no les gusta porque les han dicho que la gaviota es un ave carroñera. Como, según el creador del logo, él lo que dibujó era un charrán, quieren "pasar página" sobre la gaviota y presumir de charrán que, según los ornitólogos, no es carroñero, sino de pico fino. Hasta el punto de que los estatutos del PP han incluido el cambio de pájaro, pero "aclarando" que el charrán es un animal "comúnmente conocido por todos como gaviota". Como es su obligación, nuestro conspicuo Rafael Hernando ha terciado, eso sí, con sorna, declarando que él siempre pensó que el pájaro del logo era un albatros. Según las definiciones transcritas "ab initio" las características físicas de estas tres aves son muy parecidas, especialmente si se trata de una imagen esquemática, como todo logo que se precie. Pero, según nuestro ornitólogo de guardia, la gaviota no es un ave carroñera, sino omnívora; se come todo lo que pilla: animales marinos, vegetales, insectos, carroña, pájaros pequeños, huevos de pájaros, pollos y hasta roedores. Total, que es más voraz que un humano. Sobre el albatros, se sabe que el viejo marinero de la oda de Coleridge se atrajo la desgracia por matar un albatros.A la vista de que ni la ciencia ni la poesía terminan de justificar el cambio de gaviota por charrán, tenemos que recurrir a la filología. Y esta sí que aclara bien las cosas: la primera acepción de charrán, repetimos, es "pillo, tunante".