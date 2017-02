Soldaditos de plomo

Ada Colau ha dado un paso adelante en el proceso de buenismo que invade a una buena parte del personal en estos tiempos. Una de las preocupaciones es que el ejército no mate ni pegue tiros, sino que se dedique a actuaciones de beneficencia. Ya tenemos la Unidad Militar de Emergencias, que ejerce en incendios, inundaciones y demás catástrofes más o menos naturales. Ahora ya tocaba dar un paso más y lo ha dado la alcaldesa de Barcelona: la nueva ordenanza del parque Collserola, en el que suelen hacer prácticas los militares del cuartel de Bruc, dice que en adelante deberán hacer sus ejercicios sin armas: "se admitirán únicamente las marchas y actividades de entreno, de carácter deportivo, físico y recreativo" y "por motivos de seguridad, queda prohibida la utilización de armas de fuego". Sólo habla de armas de fuego y no dice nada de las que se utilizaban antes de que los chinos inventaran la pólvora. Por lo tanto, hay que suponer que los soldados podrán llevar tirachinas, hondas baleares, lanzas, arcos, ballestas, espadas y cuchillos. Es muy peligroso que se permita este amplio abanico de armas; con muchas menos conquistaron los almogávares buena parte del mediterráneo. Con razón la CUP se opone a estas nuevas ordenanzas que acaba de poner a exposición pública el Consorcio del Parc porque, llevando la idea hasta sus últimas (y lógicas) consecuencias, los antitodo de la CUP quieren que se prohíba directamente el ejército. La afición a prohibir de estos excelsos demócratas alcanza a casi todo (lo que no les gusta a ellos).

Si le hemos adjudicado la nueva ordenanza a Ada Colau es porque el Consorcio en cuestión lo integran el Área Metropolitana de Barcelona, ??la Diputación de Barcelona y los nueve municipios con territorio en el Parque. Las dos primeras citadas aportan el total del presupuesto anual, y como el Área Metropolitana la forman Barcelona y treinta y tantos municipios limítrofes, cabe decir -como decimos- que la jefa de Barcelona es quien controla el mencionado parque y sus nuevas ordenanzas. Pues nada, luego, cuando vengan las hordas del Daesh o las nuevas que se inventen, les haremos frente a pedradas, con las mangueras de los bomberos, con escopetas de caña…y con todas nuestras buenas intenciones. Y un pelotón de sicólogos para convencerlos de lo mala que es la violencia.