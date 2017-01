¿Por qué tres hombres blancos?

Una vez pasados los fastos navideños vienen las resacas, como ocurre con toda celebración que se precie. Entre los muchos comentarios, críticas, reflexiones y análisis, nos llama la atención que Izquierda Unida ha pedido que salga alguna mujer de rey mago, ¿por qué han de ser hombres los tres? A nuestro entender, tal petición es algo confusa: no se sabe si la propuesta es que salgan mujeres vestidas de reyes magos o que salgan vestidas de reinas magas. Lo coherente sería la segunda opción, porque una vez puestos, que se vea que es una mujer la que coprotagoniza la cabalgata. Como además de la reina de Saba hubo bastantes más reinas en la Antigüedad, ¿por qué no iba a ir una reina maga (o más) a adorar al niño Jesús? Porque esa es otra, ¿por qué limitarse a una reina? Para cumplir la norma de la paridad deberían ser una y media. Como no es cosa de partir a una chica y un chico para sacar un rey mixto, que salgan dos mujeres y un hombre un año y, al siguiente, dos hombres y una mujer. O cuarenta años solo mujeres para compensar el retraso histórico. Y si la cosa acabara aquí, no habría mayor problema, ya han salido mujeres vestidas de rey mago en las cabalgatas. El problema es si extendemos este criterio a todo el Belén: un año tendríamos Niño Jesús y otro, Niña Jesusa. Un año tendríamos buey y al otro vaca. Con la mula no hay problema al ser de género epiceno. Y aquí empieza otra (no la última) derivación del asunto: un año San José y María serían una pareja de toda la vida y, en años sucesivos, pareja de mujeres, de hombres y de transexuales y bisexuales, con sus variantes. Y aún faltaría mostrar la diversidad étnica de nuestra sociedad: un negro/a de rey/reina Baltasar/a, está cantado. Pero dónde metemos a los magrebíes, chinos, indios y mestizos varios de Hispanoamérica. Si se opta por la solución fácil (y chapucera) de meterlos a todos en el mogollón de pastores, pajes, angelotes, lavanderas, caganers, Herodes, rabinos y soldados romanos, más de un colectivo protestaría. Ahora que si se opta por cogérsela con papel de fumar y se lleva una estricta rotación de todas las etnias y sexos existentes, el concejal de festejos va estar la mar de entretenido. Durante todo el año. Y puede que tenga que echar horas extras.