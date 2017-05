Ángeles que vuelan a ras de tierra

La muerte de Marco Simoncelli en 2011 durante el GP de Malasia (Sepang) hizo saltar las alarmas. ¿Era seguro el Campeonato del Mundo de Motociclismo? Desde la organización y la Federación Internacional de Motociclismo querían evitar que esas terribles imágenes se repitieran y actuaron rápido creando un servicio que fuera rápido y certero.Quirónsalud es un año más el Servicio Médico Oficial del Campeonato del Mundo, el sexto consecutivo en el que Dorna, organizadora del Mundial, confía en los profesionales del grupo hospitalario para velar por la seguridad de los pilotos en cada Gran Premio. Una idea que “se creó a raíz del fallecimiento de Marco Simoncelli en plena pista y fue entonces cuando Dorna y la FMI pensaron en qué más se podría hacer para aportar médicamente en preservar la vida de un piloto en caso de accidente en pista”, asegura el doctor Ángel Charte, responsable de este equipo médico sobre ruedas. Ya suman su sexta temporada, y cada año tienen que trabajar duro antes y mediante el Mundial, un trabajo que comienza “con la elección de los equipos médicos en Ginebra antes de arrancar la temporada”.Son el doctor Gracia y la doctora Moreno los encargados en liderar cada una de las unidades de asistencias, bien respaldados por dos paramédicos que aportan los servicios médicos del Circuito. Ellos fueron los encargados de realizar un simulacro con un piloto “virtual” al que llaman ‘Nisi’, una representación de lo que habría que hacer en caso de que un piloto sufriera un politraumatismo “muy severo”, algo que, según Charte, “ocurre de manera no tan severa entre seis y ocho veces al año”. Este simulacro, continúa el doctor, “sirve para enseñar lo que se pone en práctica en estos casos, es decir, liberación de la vía aérea, estabilizar hemodinámicamente y traslado seguro para darle esperanza de vida al accidentado. “El trabajo se hace todo en pista y la evacuación al hospital de referencia, en caso necesario, se lleva a cabo en vía aérea o terrestre, dependiendo del caso”, asegura el especialista. Es ahí donde entran los vehículos de asistencia, las conocidas unidades Omega -2 BMW M6 capaces de superar los 250 km/h- dotadas de todo lo que el equipo necesita, como un aspirador endo traqueal, el desfibrilador de última generación, con control de frecuencia cardíaca y dispuesto a actuar en cualquier momento, unidades de tratamiento intensivo, tanto torácico como abdominal, para actuar en la misma pista, y una innovación que no existe en ningún circuito del mundo; una pistola intraósea para poner vías directamente amedular.El dispositivo en sí está compuesto por dos unidades UCI dotadas con especialistas en medicina intensiva. Además, se dispone de dos despachos de traumatología y medicina interna en el Circuito, todo “coordinado con los servicios médicos del Circuito de Jerez”, asegura Charte, quien añade que “entre todos somos un gran equipo que sirve para dar una cobertura sanitaria completa a los pilotos del Mundial”. Un equipo que tiene una única misión: “Mantener al piloto accidentado con vida para que pueda ser trasladado, darle una esperanza en caso de traumatismo severo… Algo que esperemos no ocurra en Jerez”.Quirónsalud es el grupo hospitalario más grande de España y el tercero de Europa. Cuenta con un cuadro médico de prestigio internacional -el más numeroso del sector-, siendo el primero de España en número de pacientes atendidos y en superficie asistencial. Está presente en 13 comunidades autónomas y dispone de una oferta superior a 6.200 camas en más de 100 centros como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Ruber o Centro Médico Teknon. En Andalucía cuenta con 17 centros sanitario entre las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla.