Ducati no está para ganar

Hace un año por estas mismas fechas se confirmaba el fichaje de Jorge Lorenzo por Ducati, un anuncio que se realizó un par de semanas antes del Gran Premio de España. Ya entonces, muchos expertos vaticinaron que al balear le costaría mucho adaptarse a una moto que tan sólo se dejó dominar por Casey Stoner. El mallorquín fue ayer realista/pesimista ante el fin de semana que se avecina. Ducati, por norma general, nunca ha ido bien en Jerez y Lorenzo afirmó tras la rueda de prensa de pilotos que da el pistoletazo de salida al Gran Premio que “la moto no está para ganar”. Así de crudo. Hasta el punto que el mallorquín, tres veces campeón de MotoGP, tiene como objetivo ser el primer piloto Ducati, “que no será fácil porque Dovizioso lleva cinco años con esta moto. Intentaré compensarlo con mi pilotaje, siempre he ido bien en Jerez aunque nuestros puntos fuertes son la potencia y la punta de velocidad y aquí no hay grandes rectas”. El balear tiene un trabajo arduo por delante, titánico, y no quiere acabar como otros grandes pilotos que llegaron a la firma italiana convencidos de amaestrar a la Desmosedici para terminar retornando al redil, véase el caso de Valentino Rossi. “Los ingenieros son conscientes de los fallos que tiene la moto, que principalmente es el giro en las curvas, perdemos mucha velocidad en el paso por curva pero ahora mismo no hay piezas diferentes que resuelvan ese problema así que como piloto me tengo que adaptar”, afirmaba Lorenzo el día de su 30 cumpleaños, que espera mejoras para mitad de temporada: “Están trabajando mucho de cara al futuro para tener algo importante en los próximos meses pero de momento es la misma moto, con lo cual tenemos que adaptarnos”. La otra cara de la moneda es Marc Márquez, siempre optimista pese a que “los viernes estamos lejos, los sábados un poco más cerca y los días de carrera más cerca aún”. De hecho, el catalán ganó en Austin y “¿por qué no en Jerez? Ya gané en 2014”. Sí reconoce que Yamaha llega fuerte y el Circuito de Jerez es un trazado que va como anillo al dedo a la marca del diapasón. Rossi ganó el año pasado y ahora llega líder gracias a su regularidad sin haber ganado en las tres primeras carreras: “No nos pilló por sorpresa que ganara el año pasado y ya ha dicho que es uno de sus circuitos favoritos. Siempre ha ido rápido aquí. Intentaremos quedar por delante para recortar puntos y, si no puede ser, se tiene que saber entender y acabar en el podio”, sacando a relucir al Márquez calculador que le dio el título en 2016.El piloto del Repsol Honda no se encuentra aún “del todo a gusto” en la moto. “En Austin gané y fui rápido el fin de semana pero no me encontraba cien por cien a gusto. Pero por alguna razón voy rápido, así que esto bienvenido sea. Podemos mejorar en muchos puntos y es un fin de semana importante para ver cómo va la moto aquí en Jerez, en un circuito fabuloso y delante de una gran afición. A ver si podemos sacar un poco más y estar luchando por el podio”.En MotoGP, Dani Pedrosa siempre había subido al podio en Jerez, tendencia que se rompió el pasado año con el cuarto puesto. El piloto catalán asegura que “este Gran Premio siempre es muy especial. Siempre se ve un gran ambiente en el ‘paddock’, en las gradas y entre los aficionados. Estoy con ganas de empezar ya”.Y más después de quedarse sin rodar el pasado martes en Le Mans en los test que varios equipos realizaron en el circuito francés. Pedrosa explicó que la lluvia les impidió hacer el plan de trabajo a pesar de que otros equipos sí rodaron. “La pista no estaba seca y en esas condiciones se decidió no salir. Luego había un parón en pista de doce a dos y media y, con la nueva regla de los días, consideramos que teníamos muchas cosas que probar para sólo tres horas; era como usar tres horas y desperdiciar un día”.Este año, los neumáticos Michelin no están tan en boca de todos como en 2016: “El año pasado fue muy difícil, tuvimos muchísimos problemas de tracción detrás y no fue un fin de semana fácil. Espero que ahora vaya mejor, tenemos un neumático diferente y tengo más confianza en que vaya a ir mejor”.La otra sensación del Mundial es Maverick Viñales. La irrupción del de Figueras ha sido fulgurante. Dominó durante toda la pretemporada y ganó tanto en Qatar como en Argentina. La caída en Austin le privó de llegar líder a Jerez: “No acabé con buenas sensaciones -en Texas- porque me sentí muy fuerte durante todo el fin de semana y fue un pecado no coger ningún punto. Son de esas caídas que hay que borrarlas y olvidarlas. Si hubo un bajón de ánimo, con el test de Le Mans lo hemos pasado rápido porque los tiempos por vuelta, el ritmo y las sensaciones fueron tan buenas como hasta ahora”. En cuanto a la carrera del domingo en Jerez, el piloto de Yamaha reconoce que “tanto Valentino, como Marc y Dani estarán ahí como en Austin. Rossi es muy constante y hay que felicitarle porque lo está haciendo muy bien. Va primero y obviamente es un candidato al título. Hay que preocuparse por todos y dar nuestro 110 por cien porque están muy fuertes”.