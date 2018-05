Lorenzo celebra el cambio de nombre del circuito

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) dijo estar "muy contento" con el hecho de que "este circuito se llame Ángel Nieto, por todo lo que ha dado al motociclismo español y por todo lo que ha ganado".

"Igual que en su día se dio el nombre de Ricardo Tormo al circuito de Valencia, creo que todo el mundo desearía cambiar el nombre del circuito y que Ángel estuviera aquí. Sin duda", afirmó el piloto de Ducati, quien no pasa por su mejor momento con la escudería italiana.

"No pienso en el futuro, simplemente pienso que todo es posible en MotoGP y espero que esta pista, talismán para mí, me dé ese empujón que necesito para conseguir un buen resultado", señaló Lorenzo, quien no obstante reconoció que "sí que es cierto que hemos tenido bastante mala suerte, tanto en Qatar como en Argentina con el tiempo, y en Austin, por lo que sea, no pudimos hacer más".

"Creo que hasta ahora Ducati ha intentado muchísimo hacer una moto que gire más, pero hemos mejorado sólo hasta la mitad, pero sí que es cierto que Ducati lo ha intentado", continuó explicando Lorenzo.

"Cuando uno prueba lo más que puede pero no llega al ciento por ciento, para mí por lo menos se ha intentado y si ves, la Honda es claramente mejor que la del año pasado, y la Ducati para mí, porque es probable que Dovizioso piense diferente, tiene puntos positivos y negativos", resaltó el piloto de Palma de Mallorca.

Al ser preguntado por la nueva moto, Jorge Lorenzo dijo que, para él, por el momento, le está costando adaptarse "o compenetrarme con la moto nueva y se ha cortado un poco esa progresión buena que teníamos el año pasado".

"La moto nueva tiene puntos positivos y también puntos negativos que hacen que no sea una moto superior a la del año pasado; pero hay que seguir luchando con lo que tenemos y sacarle el máximo partido, no hay otra solución", destacó el piloto de Ducati.

"La moto de este año se ha alejado bastante o un poco más de lo que es mi moto ideal, la moto con la que me encontraría perfecto y estoy sufriendo un poco más que en las últimas carreras del año pasado", lamentó Jorge Lorenzo, quien explicó que "la moto se levanta más en la recta, es más nerviosa, gira un poco más en la curva, eso es verdad, pero tiene un poco menos de tracción inicial".

En cuanto a los rumores sobre su posible fichaje por Suzuki, Jorge Lorenzo fue muy crítico y señaló que "eso lo ha dicho Carlo Pernat y todo el mundo sabe la credibilidad que tiene este señor en los últimos años; es el bufón de la prensa y vosotros tenéis que elegir entre creer a un bufón o creer a un piloto como yo".

"He demostrado cuál es mi credibilidad aquí y depende de vosotros a quién creer, pero en mi vida me he ofrecido a ningún equipo, ni en 125 ni en 250 c.c., ni en MotoGP; y no va a ser ahora pues gracias a Dios he tenido la suerte de ser uno de los pilotos más rápidos y con mejor palmarés de los últimos años y no me ha hecho falta ofrecerme", recalcó Lorenzo.