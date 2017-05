Un Lorenzo prudente sacrifica el instinto

"El instinto ahora no me vale". Jorge Lorenzo mostró ayer su mejor versión en lo que llevamos de temporada, pero sacrificando sus valores. El año pasado reconocía que su buen momento lo motivaba una cosa; "el instinto", pero la cara del mallorquín ha cambiado en su primera temporada en Ducati: "El instinto ahora me lleva a ir muy lento. Pilotar con instinto lo hice en los test de Sepang en invierno e iba muy lento el primer día y aquí todavía tengo que pensar, hoy mucho menos, pero todavía tengo que pensar para sacar el máximo rendimiento",

A pesar de todo, Lorenzo marco el cuarto mejor tiempo, algo que, según él, "es un poco fantasma", añadiendo que "el tiempo de Márquez y Viñales no es ése y eso significa que la posición real sería sexto o séptimo". El balear analizaba los entrenamientos libres y señalaba que "era consciente de que iba primero, porque lo marcaba en la pizarra, pero sabía que era algo momentáneo porque la mayoría de los pilotos empezaron con duro detrás y cuando pusiesen el blando sabía que iban a mejorar mucho los tiempos y que no me iba a durar mucho esa posición".

A la hora de puntualizar los cambios de su Ducati con respecto a año anteriores, Lorenzo ve diferencias "sobre todo en la frenada, en cómo usar el freno de atrás. Con la Yamaha no lo usaba prácticamente nunca y hay que sacrificar un poco la salida para hacer el tiempo en la entrada, que es lo que te pide la moto de momento, hasta conseguir mejorar esa segunda parte de las curvas".

Además, el ex de Yamaha matiza que "la moto entrando en curva, sobre todo en las rápidas, en la primera parte de curva la estabilidad no es mala, pero donde perdemos es a la hora de dejar los frenos y empezar a abrir el acelerador". "Es en esos momentos -añade- cuando la moto tiende a no girar y a alargar la curva y no podemos abrir el acelerador o preparar la salida de la curva igual que Honda y Yamaha", algo que, continúa, "pudimos comprobar muchos años, sobre todo en algunas carreras con Stoner".