Marc Márquez pinta de favorito a Pedrosa

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que no pudo pasar de la quinta posición en los entrenamientos oficiales del Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez Ángel Nieto, dijo que con todo "fue un día positivos", además de corroborar que "será importante, súper importante, elegir bien el neumático trasero".

Márquez restó importancia a la caída, que calificó de "rara" y, a partir de ahí confirmó que para él fue "un día bastante positivo porque me he encontrado muy bien y tenía buen ritmo pero será importante, súper importante, elegir bien el neumático trasero y desde ese momento hacer una buena carrera".

"Aunque me encuentro muy bien, hay cuatro o cinco pilotos que tienen un ritmo muy similar, Dani, Crutchlow y las dos Suzuki, Dovizioso aunque no está cerca también lo tiene y Lorenzo será un poco más incógnita, pero será interesante", reconoció el campeón del mundo en título.

Sobre su última caída en la cuarta sesión de pruebas libres, el piloto de Repsol Honda señaló que "de la última caída no he aprendido mucho porque ha sido bastante rara y esta tarde se han caído muchos pilotos, hubo muchos sustos, sobre todo en Moto2, pero también en MotoGP, con más temperatura la pista cambia bastante y tendremos que tenerlo en cuenta pues parece que mañana suben más".

"La estrategia de entrenamientos ha sido buena porque el neumático duraba una vuelta, no duraba más, y la primera vuelta era la buena pero en todas las primeras vueltas que he hecho he cometido algún error, la segunda vuelta era buena y ya no había la misma adherencia y la última vuelta era tirar por tirar y por eso era mejor salvar la calificación y mañana será otro día", resaltó el líder del equipo Repsol Honda.

No obstante, Márquez explicó que "puedes tener una moto buena con neumático nuevo y al final de carrera sufrir mucho, es ahí donde tenemos que sacar el mejor compromiso, pero de ritmo si se miran los papeles estamos allí, estamos bien; Dani va bien, Crutchlow también y las dos Suzuki, también Dovizioso, que no está delante pero lo pondría entre los favoritos para luchar por el podio y a partir de ahí estamos nosotros también para luchar por el podio".

Márquez reconoció no estar tan preparado como en Austin pero "habrá que adaptar la estrategia, salir y ver qué pasa, pero no me descarto de la victoria. Veremos que pasa pero salimos con la mentalidad de ganar".

Pedrosa: "Es típico de Marc"

El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), segundo mejor tiempo para el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez Ángel Nieto, sonrío al saber que Márquez le da como uno de los favoritos a la victoria y destacó que es "típico de Marc".

"Es un reto muy bonito y motiva, pero a la vez es tan grande que es difícil, sobre todo por la lesión, pero los tiempos están muy apretados y será muy importante el neumático que escoger y el ritmo y ya veremos las fuerzas al final", reconoció Pedrosa al recordar las secuelas de su lesión en el brazo derecho.

"Intentaré dar lo mejor, como en cada entrenamiento, pero veremos cuanta ayuda tengo a nivel de dolor, pero está claro que la fuerza me falta, si bien de momento, en las tandas que he podido ir haciendo, he visto cosas, pero sobre todo será importante la salida", aseguró el piloto de Repsol Honda.

Al hablar de rivales, Dani Pedrosa dijo que "hay muchos pilotos con buen ritmo, incluso las Suzuki y con el asfalto nuevo muchas motos están reaccionando bien, aunque está claro que es una carrera en la que es importante el ritmo y las sensaciones pero los tiempos están súper apretados en comparación con el año pasado".