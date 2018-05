Marcos Ramírez: “Ya he hecho remontadas más grandes”

Cariacontecido por el mal tiempo conseguido en los clasificatorios de Moto3 del Gran Premio de España, Marcos Ramírez (Bester Capital Dubai) reconoce que ese puesto 18 en los entrenamientos de hoy le da “rabia. Tenía un ritmo muy bueno y hemos estado durante todo el fin de semana arriba, pero ha sido justo ahora cuando no me han salido las cosas y he estado muy atrás”.

El piloto de Conil asegura que no ha tenido problemas con la KTM en la sesión de hoy, aclarando que “no hemos podido cuadrar una vuelta rápido y es lo que tienen estos clasificatorios. Está la cosa apretada, tenemos un ritmo muy bueno para estar luchando mañana por ganar, pero vamos a tener que trabajar duro para estar delante”.

Sin embargo, el piloto gaditano tiene “buenas sensaciones” de cara a la carrera de mañana en la más pequeña de las categorías y promete dar guerra: “Ya he hecho remontadas más grandes