Mir: "La pista estaba delicada, contento por el tiempo, que ha salido rápido"

Líder del mundial de Moto3 y mejor tiempo en los primeros libres del viernes, Joan Mir tiene "buenas sensaciones" después de quedarse en el box durante el FP1 a causa de la lluvia y sólo dar 11 vueltas en el FP2, lo que no le impidió acabar con el mejor crono. El mallorquín decía ayer después del segundo libre que lo mejor era no arriesgar en el FP1: "Es una pena que no hayamos podido salir pero realmente creíamos que era lo mejor porque la pista no estaba muy bien. No estaba ni mojada ni seca y luego empezó a llover -durante el entrenamiento- así que decidimos que lo mejor era no salir para no arriesgarnos". "ser primero en el FP2, sin haber rodado en el FP1, es una buena cosa", aseguró.

El piloto del Leopard Racing encontró la pista "mejor" en el FP2 aunque se llevó un par de sustos porque "en algunas partes estaba seca y en otras aún mojada. La pista estaba de todos modos muy delicada, ha habido caídas, pero estoy igualmente contento, los tiempos han sido rápidos", afirmó.

De cara a la carrera, prefirió ser cauto porque "sólo hemos hecho un entrenamiento, queda mucho para el domingo pero las sensaciones son buenas". Líder del mundial, muestra una madurez que intenará poner en práctica en las carreras porque "ganar siempre es una pasada pero hay que saber cuándo se tiene que ganar y cuándo se tiene que puntuar. Siempre hay que intentar sacar el cien por cien y ese es el propósito para este fin de semana". El líder siempre tiene una presión extra aunque considera que "no hay que tomárselo así porque sólo llevamos tres carreras; ésta es la cuarta y queda mucho campeonato por delante. Hay que estar tranquilos, ir haciendo camino y ya veremos más adelante".

De su Honda afirma que está fina aunque "hay que mirar cuatro cosas para intentar mejorar" y aguarda con respeto las previsiones de calor porque "aquí con calor la pista siempre patina un poco más. Es para todos y nos tendremos que adaptar", concluyó.