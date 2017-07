Mir logra su quinta victoria de la temporada

Mir afirma que le valía el segundo puesto pero que vio "el hueco"

Joan Mirafirmó tras subir al podio que le valía con ser segundo pero que había "visto el hueco" y no dudó en meterse.

"Sí que valía el segundo, lo que pasa es que he visto el hueco y me he metido", aseguró Mir, quien de esa manera se resarció de su error en Holanda. "Era una carrera como ésta, que la tienes controlada, pero hice una estrategia errónea y quería quitarme el mal sabor de boca".

En cuanto a su pelea con el italiano Romano Fenati y el último adelantamiento, Joan Mir explicó que "había poco espacio para meterse, pero en la última vuelta es lo que hay".

"Ha estado muy bien cómo lo he gestionado y cómo lo hemos gestionado, porque en todo momento nos hemos estado ayudando entre Romano -Fenati- y yo, porque él también tenía buen ritmo al principio y nos íbamos pasando en las rectas y así íbamos estirando más el grupo y hemos hecho una estrategia muy buena pero en la última vuelta cada uno juegas sus cartas", reconoció Mir.

"En este circuito es una locura adelantar en la última curva, el punto que había era después de la bajada y allí he cogido el rebufo de Romano y frenando lo he adelantado, aunque pensaba que me lo intentaría devolver en la última curva, pero he cerrado el espacio y ha salido bien", afirmó el líder del mundial.

Joan Mir se mostró muy contento con el podio de Marcos Ramírez pues dijo haber entrenado mucho con él. "Somos amigos, de los pocos que tengo en la pista, y está haciendo un buen trabajo".