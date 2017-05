Pedrosa: "Ha sido un final bastante bonito, estoy muy contento"

El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), autor del mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de España de MotoGP que se disputa mañana en Jerez de la Frontera, dijo que fue "un final bastante bonito", que le divirtió mucho y del que está "muy contento".

"Ha sido bastante bonito al final, me he divertido mucho porque Marc es un auténtico especialista en esos momentos de atacar en la clasificación y, de hecho, ha sido el punto crítico, porque estábamos en los talleres juntos, nos quedaba un neumático a cada uno, y cuando he salido yo él se ha pegado a mi rueda y hemos hecho toda la vuelta de calentamiento juntos", explicó Pedrosa.

"Después -continuó-, llegando al final de la vuelta, he visto que estaba detrás y me he parado, él se ha parado detrás mío y quedaba poco tiempo y ha sido divertido porque él estaba primero, yo estaba segundo, y si yo decidía no tirar se quedaban las posiciones como estaban y si decidía tirar es posible que también quedasen igual ¿no?. Entonces le he mirado, he visto que iba a seguirme y he dicho, bueno ¿por qué no? y he cogido esa oportunidad y la verdad es que me ha motivado ver que él me seguía a mí y que buscaba mi rueda", narró el piloto de Repsol Honda.

"Él es un profesional de los entrenamientos oficiales con lo cual estoy contento porque he hecho una buena vuelta. Estaba muy concentrado y las sensaciones eran buenas, además de que hay que sumar que las últimas clasificaciones mías no fueron especialmente buenas", reconoció Dani Pedrosa.

"El objetivo hoy más que ser el más rápido era estar en primera línea, con lo cual cuando me he visto segundo, después del primer neumático, estaba ya bastante contento y luego me ha pasado todo eso", recordó Pedrosa.

Ante la posible subida de las temperaturas para mañana, el piloto de Repsol Honda comentó: "Habrá que ver cómo está la pista y cómo se rueda, por ejemplo, en Moto2, que será una buena referencia, y también cuáles serán los neumáticos que pongamos cada uno; habrá que estar concentrado ya que es un circuito en el que hay que estar muy concentrado e intentar luchar por la victoria y por el podio".

Pedrosa, que dijo que todavía probarán "algunas cosillas" en los últimos entrenamientos libres mañana, aclaró: "De momento, las sensaciones son buenas, pero dependerá bastante de las condiciones de la pista, de los neumáticos que escojamos y de qué estrategia adoptemos, ya veremos, pero hay que estar concentrado para poder llegar al final con opciones".