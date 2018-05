Pedrosa "Los tiempos están superapretados"

Dani Pedrosa intentará luchar por la victoria tras el segundo puesto de ayer, un reto "bonito y motivador" pero a la vez "muy difícil, más que nada por la lesión y porque los tiempos están superapretados; será importante la elección del neumático", señalaba el de Castellar del Vallés.

El piloto de Honda, con secuelas aún de la operación en la mano derecha, no sabe si estará para ganar aunque "intentaré dar lo mejor como en cada entrenamiento y después veremos cuánta ayuda tengo a nivel de dolor. Está claro que la fuerza me falta y veremos al final cómo está la pista y las sensaciones. De momento, en los 'rounds' que he ido haciendo he visto cosas pero no puedo decirlas. Va a ser muy importante la salida", precisó.

Pedrosa ganó en Jerez en 2017 escapándose pero no cree que este año pueda hacer lo mismo porque "hay muchos pilotos que están con buen tirmo, incluso Suzuki; el asfalto es nuevo, por lo que parece que muchas motos están reaccionando bien a eso. No sé contestar hoy -ayer para el lector-. Está claro que es una carrera en la que es muy importante el ritmo y en carrera veremos las sensaciones. Los tiempos están superapretados en comparación al año pasado". De los neumáticos dijo que "hay posibilidades del duro y del medio" y a lo que dijo Marc de que es el mejor en situaciones de calor contestó: "Típico de Marc".