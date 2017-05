Ramírez: "Yo me pongo un diez... o un once sobre diez"

Conil vibró con el carrerón de Marcos Ramírez, al que le faltó un pelín para subir al podio después de haber estado peleando la victoria todo el Gran Premio. El único representante andaluz en el Mundial acabó, sin embargo, más que satisfecho con su exhibición: "La verdad es que la carrera ha sido increíble, con un ritmo que he puesto desde el primer momento que ha sido increíble, me he encontrado muy cómodo con la moto, la pena al final, que por un error se me ha escapado el podio incluso la victoria, porque creo que me la merecía bastante. Pero bueno, mi primer objetivo era quedar entre los diez primeros y lo he superado con creces, quiero darle las gracias al equipo, a KTM y a toda la afición que hay aquí en Jerez, que para mí es la mejor afición del mundo y sin ellos no hubiera sido posible".

Y luego tocaba celebrarlo en Conil: "Ha venido mucha gente... Luego iré a mi pueblo a ver a mi gente y a mis amigos y a celebrarlo con ellos un poco"; pero antes quedaba reflexionar sobre su paso al frente: "He demostrado que podemos estar ahí todas las carreras, no porque haya sido en casa hemos estado delante, seguro que esto marca un antes y un después en la temporada. Ahora empieza lo bueno".

En la carrera, con tantos adelantamientos, daba la sensación de que los de delante podían caerse en cualquier momento: "La verdad, al final de carrera creía que nos podíamos ir fácilmente al suelo pero me he encontrado muy cómodo en la moto, he arriesgado y ha salido bien".

La KTM rodó de lujo: "No existe la moto perfecta porque si no esto no tendría su gracia, ha ido muy bien, he dado el cien por cien y al final acabamos en una posición muy buena". Y aunque ambicioso, Ramírez se ponía buena nota: "Yo me pongo un diez porque quedar primero, quedar cuarto aquí era cuestión de una décima, dos décimas, un fallito... Para mí es un diez o un once sobre diez".

Ahora se trata de que Jerez marque un punto de inflexión en la trayectoria del conileño: "Sí, esto va a marcar un antes y un después seguro, vamos a ganar en confianza con nosotros mismos y con el equipo y ahora, a seguir en esta línea".