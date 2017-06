Rossi sigue engrandeciendo su leyenda

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) engrandeció su leyenda al vencer en el Gran Premio de Holanda de MotoGP que se disputó este domingo domingo en el circuito de Assen, en donde diecinueve carreras después volvió a ganar.

Assen era un escenario propicio para el italiano y también para Yamaha, el piloto y la marca que más carreras han ganado en la era de MotoGP, y a pesar de las condiciones en que se disputó la carrera, el campeón italiano asumió los riesgos necesarios para lograr la victoria.

Rossi protagonizaba una sequía que se prolongaba desde lograse su último triunfo en Cataluña 2016, lo que le permitió celebrar la victoria aún con más ganas, si bien lo verdaderamente importante es la situación en la que se queda el campeonato después de Assen.

Además y antes de valorar la situación del mundial, Valentino Rossi consiguió prolongar uno de los récords más longevos de la historia, el de lapso de tiempo entre la primera y la última victoria de un piloto desde el principio del campeonato del mundo, allá por 1949, que ahora ha elevado el italiano hasta los 20 años y 314 días, destacándose de pilotos como Loris Capirossi o Ángel Nieto, entre otros.

Pero más importante que todo esto es que la caída del español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) le dio el liderato al italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmoseici GP17) y estrechó las diferencias entre los cuatro primeros clasificados de la categoría reina.

Ahora, entre Dovizioso -primero- y Márquez -cuarto-, hay escasamente once puntos, y continúa en 28 puntos respecto al quinto clasificado, Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), quien como Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17) sucumbió a las adversas condiciones del fin de semana holandés.

Nunca antes se habían registrado unas diferencias tan exiguas entre los principales aspirantes al título de la categoría reina, en la que ahora son cinco los pilotos con más opciones, los dos de Repsol Honda, los dos de Yamaha y, el más sorprendente, el actual líder, uno de Ducati, Andrea Dovizioso.

Dovizioso (2) es a la sazón el que más victorias ha conseguido después de Maverick Viñales (3), mientras que Valentino Rossi, Marc Márquez y Dani Pedrosa cuentan con una cada uno.

El mundial no ha llegado todavía a su ecuador, lo hará el próximo fin de semana cuando se dispute el Gran Premio de Alemania en el circuito de Sachsenring y ahora más que nunca queda claro que será una temporada que premie la regularidad y la ausencia de errores.

Y de eso, de los errores, es de lo que dice Maverick Viñales que ha aprendido, pues un piloto que aspira al título mundial no puede permitirse la licencia de salir más allá de la primera o segunda línea, como máximo, si no quiere condenar o supeditar, como hizo el de Yamaha en Assen, su rendimiento en carrera y a la comisión de algún irreparable error, como el que en Holanda dejó su casillero particular con cero puntos, la segunda vez que ocurre en la presente temporada.