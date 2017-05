Sete impone el modo zen

Las victorias no llevan a la felicidad, la felicidad te lleva a las victorias’. A modo de asesor personal, Sete Gibernau vuelve a primera línea dentro del Mundial de MotoGP. El expiloto aconseja y asesora a Dani Pedrosa -algo parecido a un ‘coach’-, por lo que la victoria de ayer le parecía aún más significativa.“Él siempre ha tenido el talento, tiene la humildad y el trabajo y en esta vida hay que reinventarse muchas veces”, asegura Gibernau, quien apostilla que Pedrosa “está ahora en un momento de forma muy bueno y lo que hay que hacer es felicitarle sin duda, ya que todo el mérito es suyo”. Por eso es categórico: “Creo que Dani es un chico muy sabio”.Algo se tiene que estar haciendo bien dentro del grupo más cercano a un Pedrosa que, según su asesor, “no necesita ir a ningún circuito en concreto para ganar, él puede hacerlo en cualquier circuito del Mundial y de todas las maneras, lo único es que tiene que ser una consecuencia”. “Es algo que se lleva dentro - añade-, él lo lleva dentro y creo que lo ha demostrado durante muchos años, no creo que tenga que venir yo a decir que se tiene que ir a un circuito en concreto o que se den otras circunstancias para ganar”, destacando una vez más que “ganar siempre es una consecuencia”.El expiloto de MotoGP continúa aportando detalles de lo que está viviendo con el catalán a la hora de afrontar el Mundial: “Hay que ir viviendo cada momento, no te digo cada carrera, porque hay sólo 18 y ya han pasado cuatro, sino vivir cada momento. Esta carrera ya ha pasado, ahora se tiene que centrar en estar muy orgulloso de sí mismo y de su equipo, y vivir estos días como lo está haciendo hasta ahora, eso creo que es muy importante para él”.Un modo zen que ha llevado a Pedrosa a lograr una nueva victoria casi un año después: “Ya llevamos tiempo haciendo buen trabajo y hay veces que el resultado no es inmediato. El éxito no tiene por qué siempre ir acompañado de una victoria, hay veces que el éxito es muy amplio, y en eso creo que Dani está trabajando. Como consecuencia de eso, a nivel personal, ha trabajado muy bien con el equipo y con Michelin, y hoy ha disfrutado de sus consecuencias”.