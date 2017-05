Valentino Rossi, todo un especialista en Jerez

Dos años después lo ha vuelto a hacer. Desde el Gran Premio de Malasia 2015, Valentino Rossi no lideraba la clasificación en la máxima categoría del Mundial . Y ahora llega a Jerez, su circuito fetiche dentro del Campeonato del Mundo, como el líder más veterano en la máxima categoría del Mundial desde que en 1949 el británico Harold Daniell se hiciera con la victoria en el GP de Suiza con 39 años y 256 días.

El piloto italiano lidera MotoGP de manera "sorprendente", y adelantando a uno de los jóvenes talentos del motociclismo mundial, Maverick Viñales. Y es que el de Urbino llega a España en una situación que ni él mismo había imaginado: es líder de MotoGP con una renta de seis puntos sobre su propio compañero, que sumó su primer cero de la temporada en Austin hace ahora dos semanas.

El italiano ha logrado ser el único piloto en subir al cajón en todas las ocasiones que ha tenido y sus números en el trazado andaluz son impresionantes: a siete victorias en MotoGP (2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 e 2016) hay que añadirles las logradas en 250cc (1999) y 125cc (1997). Es decir, que Jerez le ha visto subir al podio 15 de las 21 veces que ha competido aquí. "Nunca habría pensado en poder llegar líder a Jerez", reconoce Rossi, quien añade que está "muy contento porque hemos comenzado a resolver algunos problemas que nos han hecho perder tiempo durante los test invernales; por ello hemos podido hacer unas buenas carreras".

"Pero seguramente debemos mejorar la moto", reconoce el veterano piloto de Yamaha, que apostilla: "Esta es la primera carrera europea y me gusta mucho. En Austin dimos pasos adelante y ahora será importante hacerlo también en Jerez. Tenemos que entender la moto y trabajar, pero estoy seguro que encontraremos las soluciones". Con 56 puntos en su casillero, el piloto de 38 años afronta el inicio de la gira europea en lo más alto de MotoGP. Después de Jerez, donde ya acumula siete victorias -la última el año pasado-, Valentino viajará a Le Mans, Mugello, Barcelona y Assen, cuatro circuitos que siempre han sido favorables para el piloto de Yamaha, donde podría seguir incrementando su renta al frente de la general.

Por su parte, su compañero de equipo, Maverick Viñales, continúa siendo el favorito, a pesar de la caída de Austin. "Un resultado decepcionante", asegura Maverick, quien, a pesar de todo, sigue "con confianza" y quiere pasar página con la intención de recuperar el increíble comienzo de temporada con el que se ha posicionado como un serio aspirante al título.

Como reconoce el piloto de Roses, la clave de su éxito es mantener la concentración y encontrar la buena puesta a punto pronto. "Esto me motiva para llegar a Jerez aún más fuertes que en el anterior Gran Premio", deja claro el joven piloto catalán, quien, tras un resultado decepcionante en Austin, se muestra "contento porque no me hice daño. También probamos nuestro potencial para poder luchar por la victoria en todas las carreras y esto me motiva para llegar a Jerez aún más fuertes que en el anterior Gran Premio".

Maverick viene fuerte a Jerez, un trazado positivo tanto para él, como para la Yamaha: "Jerez es una buena pista para Yamaha, siempre hemos ido rápidos aquí; sé que podemos ser tan rápidos como en Austin y como en todas los trazados en los que hemos estado hasta la fecha". En definitiva, este joven y atrevido debutante tiene claro en su cabeza el guión a seguir. "Tenemos que estar concentrados, encontrar una buena puesta a punto para la moto y apretar hasta el final de carrera. Tengo motivación extra".