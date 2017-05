Viñales: "Jerez no es de mis pistas favoritas, pero he ganado varias veces"

El español Mavercik Viñales (Yamaha YZR M 1), cuarto al final de los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de España de MotoGP, comentó tras los mismos que Jerez no es de sus "pistas favoritas", pero recordó que ha "ganado varias veces en el CEV y en Moto3 en 2013".

"Muchas veces va en función de cómo vaya la moto pues en Argentina nunca había hecho un buen resultado y gané la carrera. Va en función de cómo te permite ir la moto y ahora vamos al límite y no tenemos la adherencia que necesitamos y eso complica todo, la entrada y el paso por curva", explicó Viñales.

"Creo que no hemos encontrado la mejor puesta a punto para esta pista, ya que a todos los circuitos que hemos ido me he encontrado a gusto, sobre todo con el tren trasero, porque siempre ha sido muy alta la adherencia, pero aquí es un poco extraño ya que en la parte derecha tenemos muy buen agarre, pero en la izquierda no consigo que la moto transmita bien toda la potencia", dijo Maverick Viñales.

"Hemos cambiado mucho la moto en todos los entrenamientos pero no conseguimos mejorar, así que mañana tenemos que sacarnos un 'as de la manga' para intentar hacer una buena salida e ir al máximo", indicó.

"En carrera intentaremos estar nosotros delante, si podemos, pero será difícil ya que tenemos que encontrar lo que necesitamos en los últimos entrenamientos para ganar la carrera, mientras que Honda se está encontrando muy bien y todos sus pilotos están siendo muy fuertes este fin de semana", reconoció el piloto de Yamaha.

"Dani y Marc tienen un ritmo un poco superior por el momento, aunque yo creo que mañana podemos dar este paso y al menos luchar en carrera con todas las armas que tenemos", afirmó Viñales, quien agregó que "la moto no está dando su ciento por ciento y todavía puede ir bastante más rápido".

En cuanto a su favorito al triunfo si no puede ser él, Maverick Viñales fue claro al asegurar que prefería "que gane Dani -Pedrosa-, sobre todo por los puntos en el campeonato".