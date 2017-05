La armada se rearma

Un español, el mallorquín Joan Mir, llega líder del Mundial al Circuito de Jerez después de un inicio brillante con doble victorias en las dos primeras citas de la temporada en Qatar y Argentina y un octavo puesto en el estadounidense circuito de Austin. El piloto del Leopard Racing, pupilo del jerezano afincado en Palma Dani Vadillo, mejor ‘rookie’ el pasado año y forjado en la competitiva copa monomarca de las Red Bull Rookies Cup, se perfila como el rival a batir en este inicio de campeonato y defenderá liderato en un trazado en el que su mejor resultado fue el sexto puesto obtenido en 2016.Y es que desde 2013 no aterrizaba un español al frente de la cilindrada pequeña del Mundial, categoría en la que se foguean los futuros pilotos de MotoGP. En aquella ocasión, el malogrado Luis Salom llegaba a Jerez con el liderato bajo el brazo compartiéndolo con Álex Rins. Cuatro años después, Mir encabeza la categoría aunque con tan sólo seis puntos de ventaja sobre Jorge Martín, otro de los aspirantes el título. El de San Sebastián de los Reyes es además el único que ha subido al podio en las tres carreras disputadas (tercero en Losail y Termas de Río Hondo y segundo en Austin) y aspira a hacer un buen fin de semana en un circuito que no se le da especialmente bien ya que en 2016 estuvo fuera a las primeras de cambio y en 2015 sólo pudo sumar un par de puntos. Tercero es el británico John McPhee, a quien se le atragantó el circuito de Austin (sólo pudo ser noveno) después de estar en el segundo cajón del podio tanto en Qatar como en Argentina.En plena forma parece llegar también el italiano Romano Fenati. El piloto del equipo Marinelli Rivacold Snipers ha alternado en Jerez días grandes con otros grises. De hecho, sólo ha subido dos veces al podio del trazado de la carretera de Arcos pero en ambas ocasiones fue para hacerlo en lo más alto (2012 y 2014).La segunda línea de la ‘armada’ española también tiene que decir mucho en este Gran Premio de España. El conileño Marcos Ramírez (Platinum Bay Real Estate) hace por primera vez todo el Mundial y su inicio ha sido esperanzador. El gaditano sumó 7 puntos en Qatar y 3 en Argentina aunque en Texas las cosas no rodaron como quisiera y se quedó en la 16ª plaza a una de puntuar. Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) y Juanfran Guevara (RBA BOE Racing Team) están llamados a estar más arriba de lo que la clasificación actual refleja. El de Corbera no acabó en Austin y tiene ganas de resarcirse en un circuito en el que hizo unos buenos entrenamientos oficiales hace unas semanas; por su parte, el lorquino lleva una trayectoria ascendente que quiere confirmar en Jerez. Los otros dos pilotos españoles en Moto3 son María Herrera (AGR Team) y Albert Arenas (Mahindra Gaviota Aspar). La madrileña ha acabado las tres carreras disputadas hasta el momento y sumó un punto en Termas de Río Hondo mientras que el pupilo de Aspar va cogiendo experiencia en una categoría tan dura como Moto3.Y frente a la armada española, la italiana. Nueve pilotos transalpinos compiten en la pequeña de las cilindradas. Además de Fenati, otros compatriotas buscarán en Jerez resurgir tras un inicio de Mundial complicado y dubitativo en el que de momento dominan los españoles. Es el caso de Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0), quien por fin puntuó en Austin después de dos ‘roscos’ en las dos primeras citas. Mucho mejor le han ido las cosas a Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3) con el podio en Estados Unidos, y Andrea Migno (Sky Racing Team VR46). A su compañero de equipo Nicolo Bulega (Sky Racing Team VR46) parece que le está costando más este año -hizo la ‘pole’ en 2016- y de momento sólo es destacable su quinto puesto en Texas.