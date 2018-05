El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) dijo que "cuando un circuito como el de Jerez pasa a llamarse Ángel Nieto, todo el mundo quiere ganar".

"Pero no te tienes que dejar llevar por las ganas, porque el objetivo es el Mundial y en el pasado ya he tenido algún error de este tipo y esperamos no repetirlo", añadió.

Márquez, vigente campeón del mundo de MotoGP, señaló que está convencido de sus posibilidades de éxito en el Gran Premio de España.

"El jueves tienes que estar convencido, pero luego ya veremos cómo va todo el viernes y el sábado, pero comenzamos con una base buena de los test que hicimos aquí, una buena puesta a punto que lógicamente se tendrá que adaptar a la temperatura, pero ya veremos", explicó.

"Es verdad que empiezo el fin de semana convencido, luego ya veremos dónde están los rivales, pero viniendo de una victoria y de encontrarme bien con la moto, estar en España quieras o no te hace llegar con alegría, ya veremos si la sonrisa la aguantamos o se va poniendo más serio el tema, pero de momento vamos bien", incidió Marc Márquez.

Asimismo, se mostró muy satisfecho con el rendimiento de su Repsol Honda: "El paso adelante que hicimos en Argentina y Austin no fue porque sí, sino que en los test de aquí -Jerez- encontramos una pequeña cosita que nos hizo mejorar y el lunes tenemos otro test aquí con otras cosas que queremos probar para mejorar y poco a poco ir cogiendo nivel".

"Los test fueron bien, los tiempos fueron rápidos, pero creo que este año..., bueno el año pasado con poca adherencia por la razón que sea nuestra moto siempre ha ido bien o las otras van peor, así que este año estará todo mucho más cerca, sobre todo con las Yamaha, pues con más adherencia en esta pista estarán luchando por el podio o por la victoria", manifestó Márquez.

Sobre la noticia del fichaje del francés Johann Zarco por KTM, si bien se habló en su día de que podría estar también en Repsol Honda, Marc Márquez dijo que no sabe "cuánto habrá apostado KTM por Zarco, pero han escogido el ideal, porque una moto como KTM, ahora con un piloto de los de arriba que va allí, es muy arriesgado, Zarco está luchando por victorias, pero venía de un equipo satélite, y para entrar en una fábrica han escogido el piloto adecuado".

"Si es capaz de subir a podios, entonces ya querrá decir que la moto está lista", aseveró al respecto el cuádruple campeón mundial de MotoGP.

"Pol -Espargaró- no se lo pondrá fácil, pero, a priori, en cuanto a resultados, parece que será el piloto número uno, pero luego cuando esté allí tendrá que desarrollar un poquito la moto a su estilo, pero desarrollar el proyecto hace ilusión", agregó Márquez.

Ante la posibilidad de que hubiese sido compañero suyo, Marc Márquez dijo: "Siempre he dicho que al piloto más fuerte de la salida lo quiero tener a mi lado, ya que así lo tienes más cerca y lo puedes controlar o aprender algo de él porque hace crecer el nivel. Aprendes cosas diferentes, pero sé que cualquier piloto que sea mi compañero de equipo tiene que ser fuerte para que haga que seamos más fuertes y que crezca la rivalidad y el nivel".

Marc Márquez se mostró contento con el rendimiento de su moto y explicó: "Es cierto que hemos hecho una pretemporada muy buena y todos los pasos, por equis razón, han sido buenos. Es el primer año desde 2014 que no cambiamos el motor, es el mismo motor mejorado y esto ayuda a empezar con una buena base".

"Quizás la diferencia en la segunda parte de la temporada no será tan grande, pero ayuda empezar con una buena base, aunque no me guío por el momento, ya que recuerdo el año pasado en esta conferencia de prensa que se daba a Maverick como campeón, pero al final fue al revés", recordó el piloto de Repsol Honda.

"El Mundial es muy largo y fábricas como Yamaha, Ducati u Honda están en constante evolución y esto puede cambiar en cualquier momento", agregó Marc Márquez.