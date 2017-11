BMW aumentará un 300% su gama de eléctricos en los próximos años

BMW es uno de los fabricantes que más se ha puesto las pilas en materia vehículos electrificados. El grupo alemán, cuenta en la actualidad con una gama formada por ocho modelos, entre eléctricos puros e híbridos enchufables.

Entre los eléctricos tenemos el i3 –que es el segundo más vendido sólo por detrás del Renault Zoe- y el i8. Y respecto a los híbridos enchufables, hay variantes del Serie 2 Active Tourer, del Serie 3, Serie 5, Serie 7 y X5. Es decir, prácticamente toda la gama tiene una variante híbrida enchufable.

A ellos hay que sumar los modelos de Mini, que también cuenta con el híbrido enchufable derivado del Countryman.

Todos estos modelos han reportado a BMW un total de 1.202 unidades vendidas en España, entre los meses de enero y octubre de 2017. Si comparamos esta cifra con las que ha vendido el grupo BMW en España –un total de 49.200 unidades- es cierto que todavía es contenida. En concreto, estamos hablando de que el 2,5% del total de modelos vendidos por BMW en España es eléctrico o híbrido enchufable. No obstante, este porcentaje es mucho mayor al que tiene el mercado español con 1,2% de eléctricos del total de las ventas.

A ello se suma la evolución internacional de las ventas de eléctricos de BMW. En total, el grupo BMW tiene previsto vender un total de 100.000 unidades de eléctricos e híbridos enchufables para 2017 (lleva casi 80.000 unidades en los diez primeros meses). De cumplirse estos objetivos estaríamos hablando de alrededor del 5% de cuota respecto al total de las ventas del grupo que rondaría los 2,4 millones de unidades.

Además, lejos de detenerse ahí, la firma alemana quiere continuar con este éxito. Entre otras porque Guenther Seemann, presidente de BMW Group España y Portugal, ha declarado que el grupo tendrá “en 2025 un total 25 modelos electrificados, de los que 12 serán 100% eléctricos”.

Esto significa que en apenas ocho años el grupo alemán pasará de tener los ocho modelos electrificados actuales a los mencionados 25 en 2025. Esto significa que BMW incrementará su gama de vehículos eléctricos un 300% en los próximos años.

Y los éxitos no se detienen ahí. Entre otras cosas porque el grupo BMW no sólo comercializa vehículos de cuatro ruedas electrificados. La firma alemana también tiene a la venta una moto –la C Evolution- de la que ha vendido 155 unidades en 2017 y una bicicleta eléctrica, de la que espera vender 100 unidades en 2018.

Por todo ello comprobamos que el grupo BMW no sólo tiene un papel relevante actual en el mundo de los eléctricos e híbridos, sino que en los próximos años, además, tendrá este papel será del de actor principal de una película de éxito.