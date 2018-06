Así serán los coches de Así serán los coches de la próxima década

Hasta ahora hemos analizado cuáles son las principales novedades a la venta. Y también hemos señalado cuáles serán los coches protagonistas en 2019. Sin embargo, aquí vamos a ir un poco más allá.

Vamos a intentar describir cómo será el coche del futuro. Y, si bien es cierto que no tenemos una bola de cristal, sí podemos anticiparnos a las próximas tendencias, según los anuncios de los diferentes fabricantes.

Eléctrico

Comenzando por los sistemas de propulsión, lo que sí tenemos claro y de eso no hay duda es que en cuestión de una o dos décadas el automóvil con motores de combustión, tal y como los conocemos hoy en día, habrá desaparecido. En su lugar, habrá modelos híbridos, híbridos enchufables (funcionan con electricidad y con combustible) y eléctricos puros (sólo con electricidad).

Este cambio de tendencia viene determinado principalmente porque prácticamente la mayoría de las grandes ciudades europeas han declarado la guerra al diésel. Y si a eso sumamos que los fabricantes argumentan que es muy difícil y costoso evolucionar los motores diésel actuales, es fácil entender que muchos de ellos hayan tirado la toalla.

En este sentido, por ejemplo ya tenemos muchas marcas que han señalado que abandonan definitivamente el diésel o bien que dejan de invertir en él. Hablamos de fabricantes como Volvo, Jaguar, Suzuki y Porsche, que han confirmado que dejan de lado el gasóleo. Otros, incluso, como Toyota han señalado que en 2022 sólo quiere vender híbridos. Y luego, después, existen otros fabricantes, como es el caso de Smart, que han señalado que sólo ofrecerán eléctricos en su gama.

Junto a estos anuncios muchas marcas también han anunciado inversiones multimillonarias en la movilidad eléctrica. En este sentido, por ejemplo, el principal grupo constructor alemán ha confirmado una inversión de 124.000 millones de euros en los próximos cinco años para, entre otros asuntos, la electrificación de los vehículos. Precisamente parte de esta cantidad irá destinada a Seat quien ha anunciado que en 2020 tendrá el primer eléctrico.

Por todo ello, desde aquí, pensamos que la próxima década, será la década de la electrificación de los modelos. Quien quiera comprarse un modelo a partir de 2020 será con toda probabilidad híbrido, híbrido enchufable o incluso eléctrico. Estos últimos, como es el caso de Leaf, ya presentan una autonomía razonable –en torno a los 300 kilómetros-. Eso sí, todavía falta, y mucho, mejorar en infraestructuras y aumentar los puntos de carga.

Por último, en este sentido, señalar que también hay algunas marcas que van más allá y que señalan que incluso la siguiente década sería la de los coches de hidrógeno, todavía más ecológicos ya que sólo expulsan agua de los tubos de escape. Sin embargo, esta tecnología todavía está mucho menos madura que la de los eléctricos, incluso.

Conectados

Otra de las grandes características de los coches de la próxima década es que estarán conectados. Y cuando decimos que estarán conectados no nos referimos a que tendrán Android Auto y Apple Car Play o que se conectarán por bluetooth al móvil o por una SIM a internet, como ocurre ahora. Nos referimos a que se conectarán a todo.

¿Y cómo se puede conectar un coche? Pues bien las futuras redes de datos –como el 5G-, así como otras tecnologías como paneles e infraestructuras, permitirán el transvase de muchísima información, mucho más rápida. Y esa información será la que permita al coche conectarse a internet, conectarse a otros coches, conectarse con las infraestructuras...

Esto que se conoce como CV2X permitirá a los coches comunicarse con cada componente de la ciudad para, por ejemplo, descongestionar las ciudades, conectarse con la casa para ser una prolongación del hogar e interactuar con el hogar.

Pago por uso

Los fabricantes, no dejan de repetir en los últimos años que ya no son tanto fabricantes de coches, sino de movilidad. Y esto se debe a que las ciudades, al estar cada vez más congestionadas, premian el transporte público o iniciativas como la de compartir coche, antes que el uso del vehículo particular.

Y si a eso sumamos que las nuevas generaciones cada vez están más a favor del coche compartido hace que esté cambiando la forma en la que se adquieren los vehículos. “Mientras que en la actualidad se paga por la posesión o por el renting del mismo, es probable que en los próximos años se empiece a pagar por el tiempo de uso de los automóviles o por los kilómetros recorridos”, señala Gaspar Gascón, director de ingeniería de Renault.

Comunicativos

Otra particularidad de los coches de la próxima década es que se comunicarán con el entorno. Al menos eso es lo que dicen muchos expertos. A nosotros, no obstante, no nos extraña. Entre otras cosas porque cómo sabremos si un eléctrico –que no hace ruido– viene a toda velocidad en un paso de peatones.

Pues bien para evitar esas situaciones los coches podrán llevar mensajes en el frontal o en los laterales, como se ve en la fotografía de la izquierda. Además, estos mensajes pueden estar acompañados de colores. Así, si vemos un vehículo con un frontal iluminado en rojo sabremos que viene rápido y habrá que tener cuidado. Ylo contrario si la parrilla está iluminada en verde.

El 20% serán autónomos en el año 2030

Los coches autónomos podrían representar el 20% del total de las matriculaciones en España en 2030, según datos de la consultora MSI presentados hace unos días en el I Observatorio de la Posventa Oficial organizado por la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto).

Tal como destaca la asociación, el crecimiento de los vehículos equipados con esta tecnología será gradual, pasando de una cifra “residual” del 0,5% de las matriculaciones en 2020 al 7,5% en2025, para alcanzar el 20% en 2030, “siempre en el escenario más optimista”.

Por su parte, en el escenario “más conservador”, y si no se dan los adelantos tecnológicos y legales necesarios, los datos de MSI calculan que las ventas de automóviles autónomos “solo” llegarían al 10% del total de las matriculaciones en 2030. Esta consultora también señala que para 2030 el porcentaje de eléctricos será del 35% en el mejor de los casos.