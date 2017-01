Adiós Opel Meriva... bienvenido Crossland X

Después de 14 años y dos generaciones, Opel acaba de decir adiós al Meriva. La tendencia a la baja de los monovolúmenes y el alza, por el contrario, de los SUV, todocaminos y crossover ha hecho que Opel se tenga que reinventar en el segmento B.

De ahí que, aprovechando que le tocaba el turno de renovación al Meriva, la firma alemana acaba de presentar el modelo que será su sustituto. Se trata del Crossland X.

¿Y qué tiene de nuevo? Pues principalmente su enfoque. Si el Meriva era un monovolumen puro y duro. Es decir un coche alto, práctico y que, además, destacaba por su sistema de puertas abiertas en sentido contrario a la marcha (las traseras), ahora este nuevo Crossland X tiene una mayor estética de todocamino o crossover.

No obstante, el hecho de que tenga una estética de todocamino no quiere decir que lo sea. De hecho, Opel ya tiene su todocamino con el Mokka X, que tiene versiones 4x4. Por tanto, el Crossland X no es un todocamino puro, sino que simplemente tiene un diseño de SUV pero con funcionalidades de monovolumen.

De esta manera, Opel sigue la estrategia de Renault de apostar por la estética SUV en lugar de los monovolúmenes, tal y como ha hecho con el Scénic o Grand Scénic.

Además, otra particularidad de este nuevo Crossland X es que comparte elementos con el futuro Citroën C3 Picasso. Se trata de un acuerdo hecho entre PSA (Peugeot y Citroën) y Opel para compartir plataformas y elementos y así abaratar costes.

Por ello este nuevo Crossland X tiene muchos elementos en común con el futuro 3008, tal y como ocurre con también el próximo Granland X y el Peugeot 5008.

En lo que a las dimensiones se refiere este nuevo Opel tiene una longitud de 4,21 metros, una anchura de 1,76 metros y mide 1,59 metros de alto. Asimismo, su maletero tiene una capacidad de 410 litros.

A ello hay que añadir una buena versatilidad puesto que los asientos traseros se pueden mover 15 centímetros, lo que aumenta la capacidad de carga hasta los 520 litros.

Con estas dimensiones podemos afirmar que el nuevo Crossland X se tendrá que batir contra modelos como el Fiat 500 L, Nissan Note, Hyundai ix20, Citroën C3 Picasso, Kia Venga, Ford B-Max, Honda Jazz, BMW i3, etcétera.

Cierra la lista virtudes de este modelo el gran equipamiento que puede incluir tanto en entretenimiento, confort y seguridad. Por ejemplo puede incluir la frenada de emergencia que si detecta que podemos sufrir un impacto con el vehículo de delante el coche frena de forma automática siempre y cuando vayamos a menos de 85 km/h. Esta función además evita atropellos en ciudad parando casi por completo el vehículo si se circula por debajo de los 30 km/h.

Asimismo, otros elementos que llaman la atención es el sistema wifi a bordo, el head up display o pantalla multifución situada por encima del volante, la cámara marcha atrás que tiene 180 grados de visión…

En definitiva, echaremos de menos el nombre de Meriva, pero a cambio tendremos todas la modernidad y actualidad de este nuevo Crossland X, un monovolumen pequeño con estética de SUV o todocamino.