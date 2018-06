Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia, el punto de partida de Panamá

Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia es considerado el punto de partida del despegue del fútbol panameño. Tapia entre las décadas de 60 y 70, donde el béisbol y el boxeo eran los deportes predominantes en Panamá, mostró los primeros visos de que también se jugaba fútbol en el país centroamericano. El llamado 'Pelé de Centroamérica' arrancó su caminar en el fútbol en 1962 debutando con el Deportivo El Granillo, su barrio natal.

El habilidoso delantero panameño debutó a los 18 años en la selección nacional de fútbol, jugó su primer torneo internacional en el Campeonato Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Norceca) El Salvador 1963, y maravilló a los empresarios del fútbol cuscatleco. Manuel Ruglianchi, en ese entonces un alto funcionario panameño en El Salvador, convenció a Tapia de que firmase por el Alianza.

'Cascarita', figura histórica del fútbol centroamericano, jugó en Alianza de 1963 a 1970. Con Alianza, el goleador panameño salió campeón en tres ocasiones seguidas (1964-65-1965-66 y 1966-67) y hasta nuestros días es el quinto máximo artillero aliancista, con 32 tantos. Con el Alianza, el panameño pudo medirse a grandes elencos y vencerlos, entre ellos al Flamengo, al cual le marcó en dos ocasiones; al Peñarol, donde no marcó pero recuerda dar el pase de gol y el América de México, donde compartió cancha con Edvaldo Izidio Neto 'Vavá'.

El panameño atesora ese momento de jugar frente a 'Pelé', al cual lo eleva a su ídolo y seguidor del jugador desde muy pequeño. En marzo de 1971, en el estadio Revolución (actual Rommel Fernández) Pelé con Santos y el Atlético Marte, de El Salvador, con Tapia como referente, se midieron en el mismo terreno.

El 'Ciclón panameño' también fue artífice del primer triunfo de Panamá en una eliminatoria, precisamente para el Mundial de Argentina 1978.

En abril de 1976, Tapia marcó el 1-0 del duelo que ganaron 3-2 ante Costa Rica. "Ese gol y el partido lo recuerdo bien, fue una gran victoria y creo que fue el primer paso para lo que se da ahora en el fútbol panameño", señaló el ariete a Efe.

'Cascarita' luego de su retiro en el fútbol, tuvo un leve pasaje por los banquillos del fútbol panameño, el exjugador rememora que dirigió al Atlético Perú y Atlético Panamá. En el presente, Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia vive tranquilo y es reconocido como una figura del fútbol panameño, al ser el primer jugador de relevancia internacional nacido en el país centroamericano. No dirige un equipo de alto nivel, pero se mantiene repartiendo sus enseñanzas a niños en una escuela de fútbol ubicada en el Club Unión, una reconocida agrupación social en Panamá.

"No pararé de enseñar el fútbol, el deporte que tanto me dio", señaló. Tapia también espera ver a Panamá debutar en el Mundial de Fútbol, el próximo 18 de junio ante Bélgica, al que asistirá como uno de los invitados especiales de la Federación Panameña de Fútbol. "Será un honor ser testigo de algo tan grande como escuchar el himno de Panamá en un Mundial, un sueño que nosotros no pudimos lograr, pero somos parte", indicó.