El seleccionador español, Julen Lopetegui, augura que Portugal exigirá lo mejor de su equipo en el debut de ambos combinados en el Mundial de Rusia el próximo viernes 15 en Sochi.

"El campeón de Europa es Portugal, no Italia o Francia, y eso no se regala, sino que se consigue con grandes futbolistas y el excelente entrenador que tienen", afirmó Lopetegui sobre el rival de España en el estreno mundialista. "Portugal es un grande grande grande y nos obligará a mucho, no tengo duda", continuó el preparador español, en su primera rueda de prensa en territorio ruso.

Lopetegui compareció ante los medios en Krasnodar, una ciudad situada a unos 1.350 kilómetros al sur de Moscú, donde los campeones del mundo de 2010 se entrenarán y pernoctarán durante el campeonato que se disputará entre el 14 de junio y el 15 de julio. "Las instalaciones son fantásticas, espectaculares, no dejan espacio a ninguna excusa a nivel de infraestructura. La personalización a la selección, con el cariño que lo han hecho, está a un nivel altísimo. Creo vamos a trabajar muy bien aquí", elogió el seleccionador español el recinto donde se instalaron el jueves.

Lopetegui, que no quiso lanzar las campanas al vuelo sobre el supuesto favoritismo de España para hacerse con la que sería su segunda Copa del Mundo, también explicó por qué eligieron a Túnez como para disputar el último amistoso de su selección. Lo hizo por sus semejanzas con una rival del Mundial de Rusia, la selección de Marruecos. "Su elección no fue una casualidad. Tiene ritmo de partidos, lleva nueve sin perder y es un equipo con cosas muy interesantes que nos obligará a dar un paso más y mejorar conceptos".

"Es un equipo que tiene similitudes con Marruecos en su tipo de jugador y alguna cosa más táctica, igual que Suiza se parece a Portugal en el estilo pese a tener jugadores diferentes. Túnez llega con mucho ritmo, ha jugado más amistosos que nadie y nos obligará a hacer un esfuerzo en un escenario magnífico", añadió.

Preguntado por Dani Carvajal, el lateral del Real Madrid que se recupera de la lesión muscular que sufrió en la final de la Liga de Campeones frente al Liverpool, el preparador español apuntó: "A Carvajal hay que pararlo, pero va a llegar. Está que hay que agarrarlo, quiere dar dos pasos en vez de uno a uno. Pero estará perfecto cuando empiece el campeonato".

El seleccionador español reconoció que le gustaría poder tener cambios suficientes para dar minutos a todos sus jugadores: "Lamentablemente sólo tendremos seis cambios, me gustarían más". Y marcó el objetivo a una semana de iniciar el Mundial: "Es un partido internacional en el que queremos hacer un buen partido y ganar buenas sensaciones".

No desveló detalles del equipo inicial por el que apostará ni quién será el nueve. Admitió que Iago Aspas solo en punta también es una opción. "Es una de las cosas que nos planteamos. En cada momento decidiremos lo mejor para el equipo".

De cara al Mundial, Lopetegui dará la misma importancia a cada uno de los tres partidos del grupo. "No entiendo de partidos trampa, es un adjetivo que no comparto. Todos son complejos. En un Mundial cada partido es una conquista".