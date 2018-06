La pasión pelotera está en el Cáucaso

La pasión está en el sur. También le ocurre a Rusia. Perdonen el tópico. En el imaginario europeo, más allá de Berlín y Praga todo es Este, pero lo cierto es que Moscú es solo el occidente de la gigantesca Federación Rusa. Un país que también tiene su sur (muchos sures, para ser exactos, porque ya me dirán teniendo en cuenta que casi siete mil kilómetros distan entre Rostov del Don y Vladivostok). Y en esas zonas, como he podido medir en Moscú estos años, se vive manera especial la pasión futbolera el año entero.

Abjasia, Chechenia, Osetia, Sochi, Krasnodar –ciudad que acoge a la selección española en estos momentos— o Volgogrado son algunas de los topónimos del sur ruso entre el Cáucaso, el mar Caspio y el mar Negro, donde este deporte de la pelota se vive con especial intensidad. Pero la pasión meridional va más allá de los estrictos límites del sur ruso y he de referirme a los moscovitas cuyas raíces se hallan en repúblicas hoy independientes y antaño parte de la Unión Soviética: Armenia, Georgia y Azerbaiyán (un paréntesis, porque no solo de fútbol vive el hombre: esta troika caucásica me ha regalado, culinariamente hablando, los mejores momentos de mi estancia en Rusia. No se pierdan su gastronomía si vienen para acá).