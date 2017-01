Alemania y el Reino Unido critican que se ponga en sospecha a los ciudadanos por su nacionalidad

La decisión de Donald Trump de prohibir la entrada en EEUU de ciudadanos de siete países musulmanes ha causado grave malestar en el mundo y ha indignado especialmente a las naciones europeas, para las que esta nueva política migratoria socava los cimientos de la democracia.

Tras la dura reacción el sábado del presidente francés, François Hollande, la canciller alemana Angela Merkel declaró estar "convencida de que la guerra decidida contra el terrorismo no justifica que se coloque bajo sospecha generalizada a personas en función de una determinada procedencia o religión".

En el Reino Unido, tradicional aliado de EEUU y con importante inmigración de los países vetados, la reacción del Gobierno llegó ayer después de que la primer ministra, Theresa May, recibiese duras críticas por su negativa inicial a pronunciarse sobre este asunto. Desde Downing Street, May -que finalmente declaró no estar de acuerdo con el polémico decret- ordenó a sus ministros de Exteriores e Interior contactar con sus homólogos de EEUU para aclarar la situación y evaluar el impacto de esas medidas en nacionales británicos, muchos de ellos con doble nacionalidad de países vetados. El titular de Exteriores británico, Boris Johnson, aseguró a su vez que el Gobierno protegerá "los derechos y libertades de los nacionales del Reino Unido, aquí y en el extranjero. Es divisorio y equivocado estigmatizar por la nacionalidad". También criticaron la medida de Trump Irlanda, Austria, Suiza, Belgica e Italia. Desde España no hubo pronunciamiento alguno.

La mayoría de los países árabes aún no reaccionaron al veto de Trump, aunque sí lo hizo la Liga Árabe, que expresó su "profunda preocupación" por la medida.

Los efectos del decreto ley de Trump han empezado a sentirse en los aeropuertos de Oriente Próximo, donde las compañías aéreas están aplicando la prohibición de viaje a los ciudadanos afectados.