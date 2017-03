Asesinan a tiros en el centro de Kiev a un ex diputado huido de Rusia

El ex diputado ruso Denis Voronenkov, testigo clave en un juicio contra el antiguo presidente de Ucrania Viktor Yanukovich, fue asesinado ayer a tiros en el centro de Kiev, a plena luz del día, aparentemente por un sicario, en un crimen que amenaza con envenenar aún más las relaciones ruso-ucranianas.

Voronenkov, que había sido legislador por el Partido Comunista ruso, huyó a Ucrania con su esposa a finales del pasado año alegando motivos políticos y poco después las autoridades rusas le acusaron en un caso de corrupción. Tras su llegada a Kiev, Voronenkov adquirió la nacionalidad ucraniana y habló en contra del presidente ruso, Vladimir Putin, y de las políticas del Kremlin, y criticó igualmente la anexión de Crimea.

El asesinato se produjo en torno a las 11:30 hora local (10:30 en España) en la esquina del bulevar Taras Shevchenko y la calle Pushkinskaya, en pleno centro de la ciudad, cuando el ex diputado ruso y su guardaespaldas salían del hotel Premier Palace. El escolta, que también resultó herido, pudo alcanzar de un disparo al atacante, que murió poco después en el hospital al que fue trasladado.

De acuerdo con el fiscal general de Ucrania, Yuri Lutsenko, el asesino del ex diputado ruso era un sicario ucraniano contratado para cometer el crimen. En el momento de su asesinato, Voronenkov iba a reunirse con otro ex diputado de la Duma, el opositor Ilia Ponomariov, también huido de Rusia y que en 2014 fue el único legislador que no apoyó la anexión de Crimea.

"Denis Voronenkov fue asesinado en el Premier Palace. Iba a reunirse conmigo. No tengo palabras. Su guardaespaldas logró herir al atacante", escribió en su cuenta de Facebook. "Ya dije que Voronenkov no es un ladrón, sino un testigo mortalmente peligroso para las fuerzas de seguridad rusas", añadió Ponomariov en declaraciones al canal de televisión independiente ruso Dozhd, refiriéndose a las acusaciones por diversos delitos económicos por los que Rusia declaró recientemente en busca y captura a Voronenkov.