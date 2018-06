Austria defiende el cierre de siete mezquitas por radicalismo

El Gobierno austriaco defendió ayer el cierre de siete mezquitas por supuesto radicalismo, una decisión apoyada por la comunidad islámica oficial de Austria pero que será combatida legalmente por uno de los grupos afectados. "Vamos a hacer uso de todas nuestras posibilidades legales para combatir estas decisiones", aseguró la llamada Comunidad de Culto Árabe, una pequeña asociación musulmana no reconocida oficialmente cuyos seis centros de rezo han sido cerradas por ser cercanos al salafismo, una corriente extremista del Islam.

"Destacamos que nos sentimos comprometidos con los valores de la sociedad y de la Constitución austríaca", asegura Comunidad de Culto Árabe en un comunicado. Mientras, la oficial Comunidad de Culto Musulmana de Austria (IGGiÖ) se mostró de acuerdo con el cierre de esos centros.

El Gobierno estudia expulsar a 40 imanes cuyos salarios se pagan desde Turquía

"Esa comunidad no forma parte de la IGGiÖ, no se trata realmente de mezquitas, es una estructura paralela, y estas mezquitas privadas deben ser cerradas", destacó Esad Memic, vicepresidente de la IGGiÖ, en declaraciones a la radio Oe1. No obstante, criticó el momento del anuncio del cierre, justo en la última semana del sagrado mes de Ramadán, lo que calificó como una "afrenta" para los musulmanes en Austria.

La séptima mezquita afectada por el cierre es una institución acusada de predicar ideología extremista nacionalista turca. Además, el Gobierno austríaco anunció que estudia expulsar al menos a 40 imanes cuyos salarios se pagan desde el exterior (Turquía), lo que viola la vigente ley islámica. Memic lamentó estas expulsiones: "Serán una gran pérdida para nosotros, pero haremos lo mejor para asistir a las mezquitas", dijo. "Las mezquitas que forman parte de nuestra comunidad no tienen nada que temer, ya que cumplen la ley islámica. Y en caso de errores, los vamos a corregir", agregó.