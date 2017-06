Berlín no ve "buena idea" que Erdogan dé un mitin en Alemania

El Gobierno y la Justicia de Alemania están determinados a impedir que la cumbre del G-20 sirva de plataforma política para el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ya sea con un mitin o con actos en apoyo a su gestión. El ministro alemán de Exteriores, Sigmar Gabriel, respondió con un "no es buena idea" a la comunicación recibida de Turquía sobre el propósito de Erdogan de hablar ante sus seguidores en su visita a Hamburgola próxima semana a la cumbre del G-20.

"En el pasado hemos permitido esos actos, pero creo que debemos comunicarle a todos los países que no pertenecen a la UE -y no sólo a Turquía- que no permitiremos actos que traigan conflictos internos de otros países", afirmó el ministro. Su posición es "compartida por el Gobierno", según dijo su portavoz, Steffen Seibert. Al propósito de impedir ese mitin se suma la decisión del Tribunal Administrativo de Hamburgo.

Entre el próximo domingo y el día 8 hay convocadas en Hamburgo un total de 26 concentraciones de distinto formato y Alemania prepara un dispositivo de seguridad con más de 15.000 agentes.