Berlusconi será juzgado de nuevo por comprar el silencio de testigos en juicios

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi será juzgado por presunta corrupción en actos judiciales, acusado de haber pagado a varias jóvenes que participaron en sus fiestas para que prestaran falso testimonio en los tribunales. Así lo dictaminó el juez en primera instancia de Milán, Carlo Ottone De Marchi, después de aceptar la petición de la Fiscalía, que acusa al ex primer ministro de entregar recientemente pagos en efectivo a varias mujeres para que no declararan en su contra en un proceso en el que está involucrado.

La Fiscalía considera que Berlusconi pagó sumas que rondaban los 2.000 y 3.000 euros a varias chicas que participaron en sus fiestas, conocidas como Bunga Bunga, y que están bajo investigación judicial acusadas de prestar falso testimonio en los tribunales en el proceso Ruby.

El proceso Ruby debe su nombre a la joven marroquí Karima el Mahroug, alias Ruby, con la que el político mantuvo relaciones sexuales cuando ella era menor de edad, lo que le valió un juicio por prostitución infantil y abuso de poder, aunque finalmente salió absuelto por desconocer la edad de aquella. Tras este, se celebró el juicio Ruby bis"(segundo) en el que fueron condenados sus colaboradores: el periodista Emilio Fede, el representante de artistas Lele Mora y la política y actriz Nicole Minetti, por inducir a la prostitución y proxenetismo.

Actualmente está en curso el llamado Ruby Ter (tercero), que investiga si Berlusconi pudo comprar el silencio de sus colaboradores en sede judicial.