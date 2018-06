Berlusconi no confía en Conte

El nuevo Gobierno de Italia, formado por los antisistema del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga, participó ayer en su primer acto institucional. Durante el desfile de las fuerzas armadas que se celebra en la Fiesta de la República, los nuevos miembros del Ejecutivo recibieron las críticas del propio Silvio Berlusconi, factotum de Forza Italia, socio coaligado de la formación derechista.

El nuevo primer ministro de Italia, Giuseppe Conte; los vicepresidentes, el líder del M5S, Luigi di Maio, y su homólogo de la Liga, Matteo Salvini, y el resto de ministros asistieron al desfile de en la calle de los Foros Imperiales, que conecta el Coliseo con el Monumento a Víctor Manuel II. El presidente de la República, Sergio Mattarella, destacó en un mensaje que "los valores de libertad y justicia y el respeto de los derechos son fundamentales" en la sociedad y "pilares sobre los que se apoya la constitución de Europa".

Salvini, quien además de vicepresidente es ministro del Interior, declaró a los medios que su primer paso al frente de su cartera será viajar hoy a Sicilia, lugar al que llegan numerosos inmigrantes que atraviesan el Mediterráneo, para abordar esta situación con las autoridades locales. Salvini, que prometió durante la campaña expulsar a 500.000 inmigrantes irregulares, ve prioritario "mejorar los acuerdos con los países" de origen de estas personas para frenar los flujos migratorios hacia Europa.

Por su parte, el líder del M5S y ministro de Desarrollo Económico, Trabajo y Políticas Sociales de Italia, Luigi Di Maio, adelantó que cambiar la reforma laboral aprobada durante el gobierno de Matteo Renzi será una prioridad para su cartera, con el objetivo de fomentar el empleo estable.

Mientras tanto, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia, socio coaligado con la Liga en las pasadas elecciones generales criticó en un vídeo que estas dos formaciones hayan impulsado un Gobierno "inédito y contradictorio", que unido "bajo el estandarte del populismo". Adelantó que su partido no votará la confianza de este Gobierno, si bien es cierto que no es necesario pues el M5S y la Liga tienen juntos mayoría en ambas Cámaras.

"Italia necesita de otra cosa, como en 1994 (año de su primer Ejecutivo), nos debemos movilizar y dar voz a una Italia que no puede identificarse con este Gobierno ni con la izquierda", apuntó. Finalmente, presentó a su partido como la alternativa a estas dos fuerzas políticas y pidió a los italianos que le ayuden "a construir un futuro común"