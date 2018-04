Berlusconi quiere el populismo lejos del Gobierno

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi dijo ayer que el futuro Gobierno deberá ser de la derecha y abierto a pactos pero lejos del populismo, tal y como indicó al jefe del Estado, Sergio Mattarella, durante la ronda de consultas. El político señaló tras reunirse con Mattarella que "el Gobierno no podrá no surgir de la coalición que ha ganado las elecciones, el centroderecha, y del líder del partido más votado" de la alianza, Matteo Salvini, de la Liga Norte, su socio en la coalición ganadora.