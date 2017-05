Blair vuelve a la política por la salida del Reino Unido de la UE

El ex primer ministro británico Tony Blair anunció ayer que volverá a la política activa debido a la proyectada salida del Reino de la Unión Europea. "Este asunto del Brexit me ha dado una motivación directa para inmiscuirme más en la política", aseguró Blair en declaraciones al periódico Daily Mirror con ocasión del 20 aniversario de su aplastante victoria electoral en 1997. "Hay que remangarse y eso es lo que voy a hacer", recalcó el ex premier laborista.

Blair, de 63 años, afirmó que le preocupa especialmente el plan del Gobierno de la primera ministra Theresa May de abandonar el mercado común europeo: "El mercado común nos lleva a la Champions League de los acuerdos comerciales. Un acuerdo de libre comercio es como la Segunda Liga. Descendemos voluntariamente".

Sin embargo, Tony Blair no aspira a conquistar un escaño en el Parlamento británico en las próximas elecciones, adelantadas al inminente 8 de junio. "Eso sería ir demasiado lejos", dijo a la emisora británica SkyNews.

El otrora popular ex primer ministro es actualmente una figura muy controvertida en su país, sobre todo debido a su apoyo a la invasión estadounidense a Iraq en 2003. Los sondeos auguran para el Partido Laborista una derrota histórica en los comicios del 8 de junio.