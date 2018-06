Un 'Brexit' sin un acuerdo con Bruselas hundiría al Reino Unido

Abandonar la Unión Europea (UE) sin haber llegado a un acuerdo con Bruselas puede provocar en el Reino Unido una escasez de recursos básicos como medicinas, alimentos y combustible, según un informe elaborado por funcionarios británicos que reveló ayer The Sunday Times.

El ministro para el Brexit, David Davis, recibió el mes pasado un documento en el que se analizan tres posibles escenarios ante una salida abrupta de la UE, uno calificado como "suave", otro como "grave" y otro como "Armagedón", señala el diario.

La salida oficial de la Unión Europea se producirá el 29 de marzo de 2019

"En el segundo escenario, ni siquiera en el peor, el puerto de Dover se colapsaría el primer día. Los supermercados en Cornualles y Escocia se quedarían sin comida en un par de días, y en los hospitales se terminarían las medicinas en dos semanas", afirmó a The Sunday Times una fuente sin identificar conocedora del informe.

El temor a un colapso en el puerto en Dover (sureste de Inglaterra) ha llevado a Highways England, el organismo que gestiona las autopistas en Inglaterra, a planificar "áreas de espera" para camiones ante las posibles congestiones en el transporte entre ambos lados del Canal de la Mancha.

Un portavoz del Ministerio del Brexit confirmó al periódico que se han evaluado posibles escenarios ante una salida sin acuerdo de la UE, si bien aseguró que es "completamente falso" que las peores perspectivas vayan a cumplirse.

"Se ha invertido bastante trabajo y planificación en los escenarios de salida sin acuerdo, especialmente en lo que se refiere a los puertos, y sabemos que nada de esto llegaría a ocurrir", afirmó esa fuente.

El Reino Unido abandonará de forma oficial la Unión Europea el 29 de marzo de 2019, tras lo cual espera que se abra un periodo de transición, hasta diciembre de 2020, en el que continuaría integrado en estructuras comunitarias como el mercado único y la unión aduanera.

Las negociaciones entre Londres y Bruselas para establecer los términos de salida continúan abiertas, y están centradas, entre otros asuntos, en encontrar una fórmula para mantener sin puestos fronterizos el paso entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

En caso de que la ruptura se produjera sin haber alcanzado un acuerdo, el Reino Unido sería "completamente dependiente de que Europa haga recíproca" la postura británica de "no hacer nada para impedir la libre circulación de mercancías" dijo a The Sunday Times un alto funcionario británico. El diario revela además que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, bloqueó la semana pasada la publicación de un nuevo documento sobre las prioridades de su Gobierno respecto al Brexit para que no salga a la luz antes de la cumbre europea prevista para el 28 de junio.

Funcionarios del Ejecutivo han explicado al periódico que ese documento, de 150 páginas, contiene amplias secciones marcadas en rojo, lo que refleja que el Gobierno todavía no ha acordado una postura común al respecto.