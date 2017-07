Bruselas insta a Londres a aclarar su posición para avanzar sobre el 'Brexit'

Erdogan considera el posible rechazo de la UE "un alivio"

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, considera que la UE "no es indispensable" para Turquía y que incluso sería "un consuelo" si el bloque decidiera no aceptar a su país como miembro del club europeo. "Si la UE dice francamente: no podremos aceptar a Turquía en la UE, esto será un alivio para nosotros. Entonces iniciaremos nuestro plan B y el C. La Unión no es indispensable para nosotros. Estamos relajados", afirmó Erdogan a la BBC. El presidente turco subrayó que su país puede valerse solo y se quejó de que la UE no le invita a las cumbres y le hace "perder el tiempo".