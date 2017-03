La CDU de Merkel vence a Schulz en el primer pulso del año electoral alemán

La Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel se impuso ayer claramente al Partido Socialdemócrata (SPD) que lidera Martin Schulz en el primer pulso del año electoral alemán, en el estado federado de Sarre y a seis meses de los comicios generales en los que ambos lucharán por la Cancillería.

El llamado "efecto Schulz" -repunte atribuido por los sondeos al SPD bajo el liderazgo del ex presidente del Parlamento Europeo- no existió, por lo menos no se dio a escala del pequeño land del Sarre (oeste), donde ayer se celebraron comicios regionales.

La CDU de Merkel, fuerza dominante en ese estado federado desde hace 18 años, obtuvo un 40%, lo que no sólo la confirma como primera fuerza regional, sino que supone un incremento de casi un 5% respecto a 2012. El SPD quedó prácticamente inalterable en un 30%, según las proyecciones de voto difundidas por la televisión pública ZDF una hora después del cierre de los colegios electorales.

Todo apunta a una reedición de la gran coalición que gobierna ahora en el Sarre, la misma constelación que a escala federal dirige Merkel en Berlín y que este land lidera su correligionaria Annegret Kramp-Karrenbauer

Una semana después de haber sido elegido líder del SPD con el 100% por sus correligionarios, Schulz admitió su "decepción" por el resultado ayer de su partido.

Lo ocurrido en el land, donde se pronosticó un codo a codo entre las dos formaciones, deja cuando menos en entredicho los sondeos que apuntan a un empate técnico al 33% entre sus filas y las de la canciller para el 24 de septiembre.

En tercera posición quedó La Izquierda, con un 12,9%, y la ultraderechista Alternativa para Alemania se situó en un 5,9% y logró así entrar otra Cámara regional, la undécima del total de 16 estados.