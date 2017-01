El Constitucional alemán insta a combatir al neonazi NPD sin prohibirlo

El Tribunal Constitucional alemán rechazó ayer ilegalizar al neonazi Partido Nacional Democrático (NPD) por considerarlo demasiado endeble para lograr su propósito de socavar el orden democrático e instó a combatirlo con la fuerza de la Policía y la Justicia.

El TC desestimó por unanimidad de sus ocho jueces la demanda de la Cámara Alta (Bundesrat), que solicitó la prohibición del partido y de sus "camaraderías" apéndices y, por extensión, el fin de la financiación pública -1,3 millones de euros anuales- a una formación tachada de "heredera" del nacionalsocialismo de Adolf Hitler.

El Alto Tribunal cree que el partido no tiene capacidad para ejecutar sus objetivos

El Constitucional, con sede en Karlsruhe (oeste), consideró probado que, "por su concepto político", la formación "desprecia la dignidad humana" y "no es acorde con los principios democráticos", según la sentencia leída por su presidente, Andreas Vosskuhle.

Admitió que "sus miembros" incurren en delitos criminales, como intimidación a políticos comprometidos con la acogida de refugiados, ataques contra centros de asilados y agresiones físicas, además de instigar al odio contra judíos, musulmanes o gitanos.

También había denunciado sus postulados propagandísticos, en los que se aboga por una Alemania "étnicamente definida", se apuesta por expulsar de Europa a todos los musulmanes y se califica de "banda de negros estafadores" o "degenerados" a los refugiados.

Sin embargo, el TC consideró que "no se vislumbra que puedan llevar adelante sus objetivos anticonstitucionales", debido a la mínima capacidad operativa de un partido que, hoy por hoy, no llega a los 6.000 militantes y al que no se reconoce potencial electoral.

El Constitucional degradó al NPD al nivel de formación insignificante -en las generales de 2013 obtuvo un 1,3% y nada apunta a que remonte esa situación, destacó la sentencia-, "sin peso" para lograr sus fines.