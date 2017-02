Corbyn sufre un duro varapalo al perder un bastión laborista

El líder del laborismo británico, Jeremy Corbyn, buscó ayer recuperar la iniciativa al defender los derechos de los comunitarios tras sufrir un duro varapalo electoral en Inglaterra, donde perdió un importante bastión laborista. En manos laboristas desde 1935, la circunscripción inglesa de Copeland pasó el jueves a los conservadores de Theresa May, la primera vez desde 1982 que un partido en el poder le arrebata a la formación de la oposición un escaño en una elección parcial. A pesar de este revés, Corbyn dejó claro que no tiene intención de dimitir y lamentó que su mensaje, a favor de los derechos de los sectores más vulnerables, "no fuese suficiente para ganar", al tiempo que reconoció que es un resultado "difícil" para su partido.