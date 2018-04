Las dos Coreas ponen en marcha una línea directa entre sus líderes

Las dos Coreas podrán en marcha hoy una línea telefónica directa entre sus líderes de cara a la cumbre que celebrarán el próximo viernes en la frontera, el primer encuentro de este tipo en 11 años, informó ayer la oficina presidencial de Seúl.

"La línea directa entre los líderes se conectará mañana y los técnicos realizarán una llamada de prueba", anunció ayer un portavoz de Seúl.

Trump advierte que dejará plantado a Kim si considera que la reunión no es "fructífera"

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, tienen previsto reunirse el 27 de abril en el lado sur de la frontera entre ambos países, una histórica cumbre que se centrará previsiblemente en la desnuclearización del régimen de Pyongyang.

Las dos Coreas acordaron en marzo este encuentro en la aldea de la paz de Panmunjom, así como el establecimiento de esta línea de contacto directa de los líderes para la preparación de la cumbre de la próxima semana.

Con motivo de la primera cumbre intercoreana de la historia, celebrada en Pyongyang en 2000 entre el líder norcoreano Kim Jong-il (padre de Kim Jong-un) y el presidente sureño Kim Dae-jung, ya se estableció una línea telefónica directa entre los despachos de ambos jefes de Estado.

La línea se mantuvo activa ininterrumpidamente hasta 2008, cuando se suspendió tras la llegada al poder en Seúl del conservador Lee Myung-bak.

La del 27 de abril será la primera reunión intercoreana de líderes desde 2007, mientras que en mayo o principios de junio, está prevista la cita entre Kim y el presidente de EEUU, Donald Trump, en un lugar todavía sin concretar.

Será la primera vez que mandatarios de Corea del Norte y EEUU se reúnen tras siete décadas de confrontación y 25 años de negociaciones fallidas y tensiones por el programa nuclear norcoreano.

No obstante, Trump advirtió el miércoles que podría dejar plantado a Kim si considera que la reunión no es "fructífera". El presidente aseguró tener grandes esperanzas respecto a este encuentro al término de una cumbre de dos días con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, en su club privado de Mar-a-Lago (Florida).

"Pero si creemos que (la cumbre con Kim) no va a ser exitosa, no la tendremos. Si pensamos que no va a ser fructífera, no iremos. Y si estoy allí y no es fructífera, me iré de la reunión. Siempre me gusta ser flexible y seré flexible en esto", garantizó.