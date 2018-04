Desdén de Trump a las demandas de Merkel

No hubo conexión entre ellos en la primera visita de Angela Merkel a la Casa Blanca el año pasado y tampoco la hubo ayer, a pesar de que Donald Trump se mostró más educado que en la anterior ocasión cuando saludó a la mandataria alemana.

Merkel hizo un viaje relámpago a Estados Unidos poco después que el líder francés, Emmanuel Macron, pero se topó con el desdén de Trump a sus demandas. La canciller dijo que el acuerdo nuclear con Irán firmado en 2015 fue un primer paso, pero "no es suficiente", y se mostró dispuesta a seguir hablando con Trump sobre cómo mejorarlo y "contener" la influencia iraní en Oriente Próximo, aunque la idea del líder de EEUU es abandonar el barco del Grupo 5+1. El acuerdo "no es perfecto. Es una pieza de un mosaico, un bloque sobre el que podemos construir una estructura", afirmó Merkel en una conferencia de prensa conjunta. La presión de la germana no pareció afectar al jefe de la Casa Blanca.

También permaneció imperturbable cuando Merkel trató el otro asunto para el que se desplazó a Washington: los aranceles que quiere imponer a los productos de la UE. En esta parcela tampoco da su brazo a torcer. "Pido reciprocidad y justicia. Y con la UE tenemos un déficit comercial de 150.000 millones de dólares, de los que 50.000 millones corresponden al sector automovilístico", afirmó el presidente estadounidense. "Yo represento a EEUU y ella, a Alemania", zanjó con cierto aire chulesco el inquilino de la Casa Blanca, una forma de actuar que no tuvo con su homólogo galo esta misma semana.

Por otro lado, Trump afirmó que es posible que viaje a Israel para el traslado de la Embajada de su país a Jerusalén, el próximo 14 de mayo, y se mostró "orgulloso" de su controvertida decisión. "Puede que vaya (a Jerusalén para el traslado de la Embajada)", afirmó. El 6 de diciembre, Trump anunció el traslado de la Embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén, lo que implica un desafío al consenso internacional de no reconocer ninguna soberanía en la ciudad hasta que israelíes y palestinos alcancen un acuerdo de paz.

Asimismo, el comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EEUU, con el respaldo únicamente de los republicanos, concluyó ayer que no hubo conspiración entre el equipo de campaña de Trump y el Kremlin, en la versión desclasificada de un informe sobre su investigación de la trama rusa.