Detenidos 29 manifestantes de la oposición en el centro de Moscú

Las fuerzas antidisturbios de la Policía rusa arrestaron ayer a 29 manifestantes opositores en el centro de Moscú en una protesta no autorizada por las autoridades locales, una semana después de la detención de centenares de personas durante las grandes protestas contra la corrupción organizadas por el líder opositor Alexei Navalni.

"Veintinueve personas fueron arrestadas por la Policía por alteración del orden público", informó la oficina de prensa de la Policía a la agencia Interfax, que precisa que la mayoría fueron detenidas en la Plaza Triumfálnaya y fueron trasladadas a furgones policiales. Un periodista de la agencia France Press constató en el lugar la detención de una treintena de personas, mientras que la agencia Efe habla de varias decenas de detenidos, entre ellos, varios menores de edad.

Varios grupos de jóvenes también se concentraron en las inmediaciones de la Plaza Roja. Las fuerzas del orden procedieron a practicar las detenciones tras advertir por megáfono que aquellos que alteraran el orden público o molestaran a otros transeúntes serían trasladados a comisaría.

Los detenidos son miembros de la organización llamada Nueva Oposición, que incluye a grupos nacionalistas sin vinculación con la oposición extraparlamentaria y que había convocado esta semana la marcha sin permiso del Ayuntamiento moscovita.

En un intento de prevenir protestas no autorizadas como las celebradas el pasado domingo, la Policía acordonó la plaza del Manezh, situada cerca del Kremlin. Además, se instalaron detectores de metales en la entrada de la Plaza Roja, donde los fines de semana se concentran cientos de turistas rusos y extranjeros. La Fiscalía rusa ya advirtió el viernes que tomaría medidas contra aquellos que participaran en acciones no autorizadas. Además, aseguró que no podría garantizar la seguridad de sus participantes. La Fiscalía ordenó bloquear webs y blogs con mensajes provocadores, y el Comité de Instrucción incoó un caso penal contra aquellos que llamaron esta semana en las redes sociales a manifestarse contra el Kremlin.