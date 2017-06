Detienen a un hombre supuestamente armado ante el Parlamento británico

La Policía británica arrestó ayer a un hombre posiblemente armado delante del Parlamento británico en Londres, informaron las autoridades, que señalaron que, hasta el momento, no había signos de atentado terrorista.

El sospechoso fue esposado e introducido en un vehículo de la Policía delante el edificio. Un redactor del Evening Standard tuiteó que, antes de la detención, varias personas gritaron "¡Cuchillo, cuchillo, cuchillo!".

Según un comunicado de la Policía, el hombre, de algo más de 30 años, fue detenido por la sospecha de posesión de armas. Por el momento no hay indicios de que se trate de un ataque terrorista, pero no se descarta ninguna hipótesis. No hubo heridos.

Los agentes acudieron al lugar de los hechos, aunque actuaron con mucha tranquilidad, sin que muchos turistas se enteraran del incidente. Según otras informaciones, utilizaron un arma de electrochoque para inmovilizar al hombre. La puerta del Parlamento fue cerrada.

El pasado marzo, un hombre de 52 años arremetió con un vehículo contra un grupo de peatones en el puente de Westminster y después mató a un policía desarmado con un cuchillo. Seis personas murieron y decenas resultaron heridas mientras el atacante fue abatido a disparos. Después de ese suceso se incrementaron las medidas de seguridad en la zona.

A comienzos de junio, tres terroristas mataron a ocho personas e hirieron a decenas en el Puente de Londres y el Borough Market antes de ser abatidos por la Policía.