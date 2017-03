Dimite el ministro del Interior galo por contratar a sus hijas menores como asistentes parlamentarias

El ministro francés del Interior, Bruno Le Roux, dimitió este martes de su cargo por el escándalo suscitado por las revelaciones de que empleó a sus dos hijas desde 2009, cuando ambas eran aún menores, hasta 2016 como asistentes parlamentarias. Le Roux anunció en una declaración a la prensa que ha presentado su renuncia al presidente francés, François Hollande, porque su "responsabilidad es preservar la acción gubernamental", después de que la Fiscalía Nacional Financiera haya abierto este martes una investigación por esos contratos. En un comunicado, el socialista Hollande informó casi en paralelo a la comparecencia de Le Roux del nombramiento del hasta ahora secretario de Estado de Comercio Exterior, Mathias Fekl, de 39 años, como el nuevo ministro del Interior. Fekl es considerado como un hombre afín al presidente y su nombre había sonado en anteriores ocasiones para otros cargos relevantes en el Ejecutivo, como la cartera de Asuntos Exteriores. La dimisión de Le Roux llega menos de 24 horas después de que el programa Quotidien del canal de televisión TMC revelase el lunes que empleó a sus hijas desde 2009 con 14 y 10 contratos temporales, retribuidos con un total de unos 55.000 euros. El caso ha impactado en la sociedad francesa por sus similitudes con la imputación judicial al candidato presidencial de la derecha, François Fillon, por los supuestos empleos falsos que concedió a su esposa y dos de sus hijos como asistentes parlamentarios. Pese a ello, Le Roux defendió que los contratos de sus hijas "puntuales y oficiales, conformes a las reglas jurídicas de la Asamblea Nacional, correspondían todos ellos a trabajos efectuados". El ya ex ministro, de 51 años, afirmó su "honestidad" tanto en las relaciones humanas como en sus acciones políticas y trató de argumentar que tener a sus hijas como colaboradoras durante sus vacaciones escolares y universitarias "eran importantes para mí y formativos para ellas; el tiempo juntos no era muy frecuente". "He respetado la función de diputado y sus responsabilidades, he trabajado con honestidad en las relaciones humanas y en todo acto político, pero mi responsabilidad es preservar totalmente la acción gubernamental", dijo Le Roux.